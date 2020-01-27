  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Радник прем'єра: Deutsche Bahn і уряд підпишуть угоду про стратегічне партнерство

    • Розсилка
    Радник прем'єра: Deutsche Bahn і уряд підпишуть угоду про стратегічне партнерство
    Фото: cfts.org.ua

    Наразі сторони обговорюють деталі подальшої роботи, більше новин і подробиць - вже на початку лютого

    Уряд має намір підписати угоду про стратегічне партнерство з компанією DB Engineering & Consulting, в якому будуть прописані параметри спільної роботи. Про це повідомив у Facebook радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

    Він нагадав, що 22 січня у Давосі було підписано угоду про співпрацю з національним оператором залізниці Німеччини - компанією Deutsche Bahn. Тепер сторони обговорюють деталі подальшої роботи.

    «Більше новин і подробиць вже на початку лютого», - анонсував Голик.

    Радник прем'єр-міністра Юрій Голик
    Радник прем'єр-міністра Юрій Голик

    У компанії заявили, що мають намір консультувати і підтримувати Українську залізницю в питаннях управління та технічних питаннях.

    «22 січня 2020 року відповідну угоду було підписано в Давосі. Обговорюються подальші деталі співпраці, в тому числі питання оперативного управління компанією. Починаючи з лютого 2020 року член Правління DB по інфраструктурі пан Рональд Пофалла і представники уряду України підпишуть Угоду про стратегічне партнерство, в якій будуть узгоджені подальші деталі», - йдеться в повідомленні.

    Раніше радник прем'єр-міністра Юрій Голик повідомляв, що Deutsche Bahn допоможе реформувати залізничну галузь України і привести її до європейських стандартів. При тому Україна повністю зберігає контроль над стратегічним об'єктом.

    Кабмін Укрзалізниця Україна уряд Юрій Голик радник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ