Уряд презентував дорожню стратегію на 2020 рік: основні показники



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У 2020 році планують відремонтувати понад 6,5 тисячі кілометрів шляхів

Кабінет міністрів України презентував стратегію розвитку українських доріг на 2020 рік. На відновлення автошляхів державного значення розраховують залучити загалом 86,5 млрд грн. У планах — побудувати нові об'їзні, підвищити безпеку на дорогах та побороти корупцію у галузі.

Гроші на ремонт планують залучити з Дорожнього фонду (31,5 млрд грн на дороги державного значення, 22,17 млрд грн на дороги місцевого значення), з державних гарантій (близько 20 млрд грн), від міжнародних партнерів: Європейського банку реконструкції та розвитку, Світового банку й Інвестиційного банку (близько 4,3 млрд грн).

Загалом у 2020 році уряд планує відремонтувати понад 6,5 тисячі кілометрів доріг. Але це за умови найсприятливішого сценарію, коли окрім грошей Дорожнього фонду, вдасться залучити заплановані кредити під держгарантії, а також знайти в бюджеті додаткове фінансування.

Найбільше дорожнього покриття хочуть відновити на дорогах:

М12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка (через місто Вінниця) (275,1 км)

М03 Київ — Харків — Довжанський (на місто Ростов-на-Дону) (98 км)

М18 Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта (90,4 км)

М19 Доманове (на м. Брест) — Ковель — Чернівці — Тереблече (Доманове — Ковель) (233,4 км)

М-21 Старобільськ — Луганськ — Хрустальний — Макіївка — Донецьк (Новоайдар — Щастя — КПВВ «Станиця Луганська») (172,5 км)

М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський (172,5 км)

Н-01 Київ — Знам’янка (74 км)

Н-09 Мукачево — Рахів — Богородчани — Івано-Франківськ — Рогатин — Бібрка — Львів (91,3 км)

Н-11 Дніпро — Миколаїв (через м. Кривий Ріг) (129,8 км)

Н-13 Львів — Самбір — Ужгород (143,6 км)

Н-16 Золотоноша — Черкаси — Сміла — Умань (Тальне — Звенигородка) (180,4 км)

Н-23 Кропивницький — Кривий Ріг — Запоріжжя (99,5 км)

Н-30 Василівка — Бердянськ (123 км)

Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка (146,8 км)

Р-24 Татарів — Косів — Коломия — Борщів — Кам'янець-Подільський (116,8 км)

Також дорожники займуться мостами. Почнуть будувати Запорізький міст, реконструюють Варварівський розвідний міст у Миколаєві та підготують проєктну документацію для Кременчуцького.

Об'їзні шляхи у 2020 році планують збудувати у Дніпрі, Львові, Житомирі, Рівному, Тернополі, Береговому, Дунаївцях та Кобилянці. Загалом 101,5 км. Ще уряд планує розширити мережу швидкісних доріг.

На презентації стратегії міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що у 2020 році в дорожньому фонді заплановано витратити на безпеку на дорогах 3,2 млрд грн.

«У 2018 році нуль використання цього ресурсу. 2019 рік — це те, що нам вдалося за той короткий проміжок часу — 38% фінансування було використано (з 2,8 млрд). На 2020 рік найбільша цифра на безпекову складову — 3,2 млрд грн і ми плануємо повністю ці гроші використати на заходи, які дозволять зменшити аварійність», — сказав міністр.

Саме на інфраструктуру безпеки скерують 1,5 млрд грн:

35 кільцевих розв'язок;

20 різнорівневих пішохідних переходів;

500 пішохідних переходів в місцях, де найчастіше стають ДТП;

ліквідацію 16 ділянок з найбільшою кількістю ДТП.

В Уряді пообіцяли також прокласти дороги до усіх медичних закладів в регіонах, боротися з корупцією в дорожній галузі, а також розширити мережу зважування вантажівок під час руху та сканування доріг.