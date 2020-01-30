Дорогі дороги. ТОП-10 державних тендерів 2019 року держзакупівлі

Дев’ять з десяти найкрупніших тендерів пов’язані з ремонтом доріг

Державні закупівлі лишаються «клондайком» для маловідомих компаній, де можна отримати замовлення не декілька мільярдів гривень. Так, за підрахунками «Главкома», десять найбільших тендерів минулого року коштували українським платникам податків майже 16,5 мільярдів гривень.І лише один конкурс з «десятки» виграла іноземна компанія. Ба більше, переможцями деяких тендерів з топ-10 стали фірми, назви яких знають хіба що ветерани журналістських розслідувань.

Найприбутковішою справою для учасників тендерів лишається будівництво та ремонт автомобільних доріг. Дев’ять з «топових» тендерів пов’язані саме з дорогами.

Варто відзначити, що деякі компанії за рік «витрачають» не менше, а іноді навіть більше грошей, ніж переможці нашого рейтингу. Проте вони не потрапили до топ-10, бо «розбивають» закупівлі на декілька далеко «не рекордних» тендерів.

Наприклад, минулого року «Укрзалізниця» оголосила конкурс на постачання дизельного палива майже на 4,8 млрд. гривень. За обсягами фінансування саме цей тендер мав би очолити «десятку». Але це тільки початок історії. Даний конкурс передбачає лише укладення так званої рамкової угоди з компаніями, які потім будуть приймати участь у подальших тендерах. Тобто навряд чи одна компанія отримає всі гроші. Хоча теоретично це можливо.

Ми ж приймали до уваги лише ті тендери, які вже мають переможця, з яким укладено договір.

1. Утримання доріг Полтавщини (3,8 млрд грн)

Замовник: ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області»;

ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області»; Виконавець: ТОВ «РДС – Полтава»;

ТОВ «РДС – Полтава»; Вартість: 3,8 млрд грн.

Будівництво траси Полтава - Олександрія

Найбільший з фінансової точкизору тендер минулого року провело державне підприємство «Агентство місцевих доріг Полтавської області», яке замовило утримання місцевих доріг на три роки. Це коштувало майже 3,8 млрд. грн.

Переможцем конкурсу було визнано «РДС – Полтава» - компанію, яку ЗМІ пов’язують з оточенням скандально відомого мера Одеси Геннадієм Трухановим. Але найцікавіше те, що декілька мільярдів бюджетних гривень віддаликомпанії, яка не мала відповідного досвіду. А на момент оголошення тендеру фірмі було лише декілька місяців: конкурс стартував 4 грудня, а «РДС – Полтава», за даними Мінюсту,булостворено 3 жовтня.

Одним з кінцевих бенефіціарів загадкової фірми є Юрій Шумахер – депутат Одеської міської ради від фракції «Довіряй ділам». Засновниками однойменної партії стали вже згаданий Труханов та міський голова Харкова Геннадій Кернес.

2. Будівельні роботи на Чорнобильській АЕС (2,1 млрд грн)

Замовник: ДСП «Чорнобильська АЕС»;

ДСП «Чорнобильська АЕС»; Виконавець: ТОВ «БК «Укрбудмонтаж»;

ТОВ «БК «Укрбудмонтаж»; Вартість: 2,1 млрд грн.

Конфайнмент для четвертого енергоблоку ЧАЕС

У липні 2019 року Чорнобильська АЕС оголосила тендер на проведення робіт на печально відомому четвертому енергоблоці, який у 1986 році вибухнув та призвів до однієї з найбільш масштабних техногенних катастроф в історії людства. Підрядник має демонтувати ненадійні конструкції так званого «Укриття», яке зводилось тимчасово. Вартість робіт – більше 2 млрд грн.

Переможцем було визнано «БК «Укрбудмонтаж». Компанію пов’язують з родиною Максима Микитася – у минулому народного депутата, який зараз перебуває під слідством. Його підозрюютьу заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень.

3. Утримання доріг Дніпропетровщини (1,7 млрд грн)

Замовник: Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області;

Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області; Виконавець: ТОВ «Автомагістраль-Південь»;

ТОВ «Автомагістраль-Південь»; Вартість: 1,7 млрд грн.

Будівництво траси Дніпро - Решетилівка

У квітні Служба автомобільних доріг Дніпропетровщини провела тендер на утримання майже 3 000 кілометрів доріг області. Переможцем конкурсу була визнана «Автомагістраль-Південь» - одеська компанія, яка належить ОлегуНаливанному та Валерію Короткову.

Юридичні власники не мають прямого відношення до політиків або чиновників. Проте ЗМІ все ж таки пов’язували «Автомагістраль-Південь» з вже згаданим вище Трухановим. Хоча генеральний директор компанії Микола Тимофєєв заперечував будь-які стосунки з мером Одеси чи його оточенням.

Але безсуперечним фактом є те, що останніми роками «Автомагістраль-Південь» почала дуже часто вигравати великі тендери. Наприклад, у 2018 році компанія очолиларейтинг Топ-10 найбільших дорожніх ремонтників, уклавши з державою угод на 5,4 млрд. гривень.

4. Ремонт автомобільних доріг на Харківщині (1,5 млрд грн)

Замовник: Служба автомобільних доріг у Харківській області;

Служба автомобільних доріг у Харківській області; Виконавець: ТОВ «Автомагістраль-Південь»;

ТОВ «Автомагістраль-Південь»; Вартість: 1,5 млрд грн.

Траса Мерефа - Павлоград

Четверте місце й знову «Автомагістраль-Південь». Цього разу компанія отримала замовлення на ремонт траси Мерефа-Павлоград, який коштуватиме майже півтора мільярда гривень.

5. Утримання доріг Миколаївщини (1,5 млрд грн)

Замовник: Служба автомобільних доріг у Миколаївській області;

Служба автомобільних доріг у Миколаївській області; Виконавець: ДП «Миколаївський облавтодор»;

ДП «Миколаївський облавтодор»; Вартість: 1,5 млрд грн.

У лютому 2019 року замовлення на утримання автомобільних доріг Миколаївщини отримав «Миколаївський облавтодор», який є «дочкою» державної компанії «Автомобільні дороги України». Вартість робіт оцінили майже в півтора мільярда гривень.

6. Утримання доріг Вінниччини (1,3 млрд грн)

Замовник: Служба автомобільних доріг у Вінницькій області;

Служба автомобільних доріг у Вінницькій області; Виконавець: ДП «Вінницький облавтодор»;

ДП «Вінницький облавтодор»; Вартість: 1,3 млрд грн.

Більш ніж 1,3 млрд грн на утримання автомобільних доріг Вінниччини отримав державний «Вінницький облавтодор».

7. Будівництво дороги на Полтавщині (1,2 млрд грн)

Замовник: Служба автомобільних доріг у Полтавській області;

Служба автомобільних доріг у Полтавській області; Виконавець: Onur;

Onur; Вартість: 1,2 млрд грн.

Єдиним тендером з топ-10, у якому перемогла іноземна компанія, став конкурс на будівництво автомобільного обходу міста Решетилівка, що на Полтавщині. Замовлення отримала відома турецька будівельна компанія Onur, яка працює в Україні вже не перший рік.

8. Утримання доріг Вінниччини (1,2 млрд грн)

Замовник: Служба автомобільних доріг у Вінницькій області;

Служба автомобільних доріг у Вінницькій області; Виконавець: ДП «Вінницький облавтодор»;

ДП «Вінницький облавтодор»; Вартість: 1,2 млрд грн.

Траса між Вінницею та Одесою

За рік вінницькі дорожники встигли провести декілька великих тендерів. Всі пов’язані з обслуговуванням автомобільних доріг області. І всі «смачні» тендери виграв державний облавтодор.

9. Утримання доріг Чернігівщини (1,2 млрд грн)

Замовник: Служба автомобільних доріг у Чернігівській області;

Служба автомобільних доріг у Чернігівській області; Виконавець: ТОВ «Транс Лайн Груп»;

ТОВ «Транс Лайн Груп»; Вартість: 1,2 млрд грн.

На Чернігівщині на утримання доріг виділили 1,16 млрд грн. Тендер виграла невідома широкому загалу «Транс Лайн Груп» - компанія, яка належить двом бізнесменам: Віталію Лепському та її директору Миколі Лавриченку.

«Транс Лайн Груп» приймає участь у державних тендерах з 2013 року. І поки що не потрапляла у якісь гучні скандали.

10. Утримання доріг Вінниччини (1,1 млрд грн)

Замовник: Служба автомобільних доріг у Вінницькій області;

Служба автомобільних доріг у Вінницькій області; Виконавець: ДП «Вінницький облавтодор»;

ДП «Вінницький облавтодор»; Вартість: 1,1 млрд грн.

Це ще один великий тендер вінницьких дорожників. І він знову пов’язаний з утриманням доріг. І переможець цього разу знову визнано той самий – Вінницький облавтодор. Загалом за три тендери державна компанія отримала майже 3,65 млрд грн.

Віталій Єрмаков, для «Главкома»