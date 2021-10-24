На валютному ринку України склалася унікальна ситуація, – міжбанк

Стало відомо, що відбувалося в робочу суботу на міжбанку

У робочу в Україні, але вихідну в ЄС та США суботу на валютному міжбанку склалася унікальна ситуація. Відразу декілька чинників наклалися один на одного і в результаті взагалі не було встановлено довідковий курс Нацбанку на 12 годин, а також фактично залишився незмінним офіційний курс долара. І 23 жовтня, і 25-го числа він залишиться на рівні 26,2918 гривні, – повідомляє Finance.

На таку унікальну ситуацію вплинули два основних фактори:

Надзвичайно низька активність клієнтів на валютному міжбанку через небажання бізнесу і банків працювати по долару, євро та рублю на умовах поставки валюти ТОМ. Угод було дуже мало і вони з різних причин були на зовсім невеликі суми. Технічний збій в системі Bloomberg, який досить тривалий час не дозволяв банкам проводити свої операції і виставляти заявки на купівлю / продаж валюти.

У підсумку, сьогодні банківські дилери в основному займалися не укладанням угод, а розчищенням своїх «боргів» з поточних питань з суміжними підрозділами. Не сильно напружилися сьогодні і працівники бек-офісів фінустанов, тому що перераховувати на інші банки або зараховувати клієнтам що-небудь їм було особливо нічого.

Головні події 23 жовтня на валютному ринку: