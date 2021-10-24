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    Економіка та фінанси

    На валютному ринку України склалася унікальна ситуація, – міжбанк

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    Курс долара за&nbsp;день практично не&nbsp;змінився і залишився - На валютному ринку України склалася унікальна ситуація, – міжбанк

    Курс долара за день практично не змінився і залишився

    Фото з відкритих джерел

    Стало відомо, що відбувалося в робочу суботу на міжбанку

    У робочу в Україні, але вихідну в ЄС та США суботу на валютному міжбанку склалася унікальна ситуація. Відразу декілька чинників наклалися один на одного і в результаті взагалі не було встановлено довідковий курс Нацбанку на 12 годин, а також фактично залишився незмінним офіційний курс долара. І 23 жовтня, і 25-го числа він залишиться на рівні 26,2918 гривні, – повідомляє Finance.

    На таку унікальну ситуацію вплинули два основних фактори:

    1. Надзвичайно низька активність клієнтів на валютному міжбанку через небажання бізнесу і банків працювати по долару, євро та рублю на умовах поставки валюти ТОМ. Угод було дуже мало і вони з різних причин були на зовсім невеликі суми.
    2. Технічний збій в системі Bloomberg, який досить тривалий час не дозволяв банкам проводити свої операції і виставляти заявки на купівлю / продаж валюти.

    У підсумку, сьогодні банківські дилери в основному займалися не укладанням угод, а розчищенням своїх «боргів» з поточних питань з суміжними підрозділами. Не сильно напружилися сьогодні і працівники бек-офісів фінустанов, тому що перераховувати на інші банки або зараховувати клієнтам що-небудь їм було особливо нічого.

    Головні події 23 жовтня на валютному ринку:

    1. Курс долара за день практично не змінився і залишився на рівні 26,27 / 26,30 гривень.
    2. Нацбанк на ринок сьогодні не виходив.
    3. Довідковий курс НБУ на 12:00 сьогодні взагалі не встановили, а офіційний курс на 25 жовтня 2021 року зберігся на тому ж самому рівні 26,2918 гривні за долар.
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    Теги: курс валют банк курс доллара НБУ
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    На валютному ринку України склалася унікальна ситуація, – міжбанк