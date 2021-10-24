Що діється з курсом? Фінансисти не виключають, що починається девальвація гривні

Фахівці радять поки не міняти гривню на валюту і навпаки, поки не стане зрозуміло, буде до кінця жовтня девальвація гривні, чи ні

Чергове зміцнення долара – ситуативне

Робоча шестиденка виявилася цікавою для тих, кого хвилює, куди піде курс долара: перші три дні він звично падав, але з четверга почалося зростання. Що це – чергові ситуативні коливання, пов’язані з перекосом попиту і пропозиції на міжбанку – або спадний тренд таки змінився на висхідний?

Що відбувається на валютному ринку, і куди піде курс долара до кінця жовтня, читайте далі.

Експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і аналітик компанії «Центр біржових технологій» Максим Орищак.

Що сталося з курсом за тиждень

Після чотирьох вихідних днів долар звично продовжив слабшати: за понеділок-середу його курс знизився ще на 12 коп. в готівковому продажі (до 26,35 грн / долар) і на 10 коп. в готівковій покупці (до 26,18 грн / долар). Але з четверга тренд змінився: курс долара пішов угору і до п’ятниці було вже 26,43 в продажу (+8 коп.) І 26,23 в покупці (+5 коп.).

Звужений до 17 коп. спред (різниця між курсами купівлі та продажу) розширився до 20 коп. Це свідчило, що банкіри очікують подальшого зростання курсу, тому продають валюту дорого, але поки скуповують задешево. До робочої суботи курс стабілізувався, спред зберігся.

Максимальний курс, за яким можна було здати готівковий долар – 26,28 грн (на 5 коп. дешевше, ніж тиждень тому), мінімальний курс, за яким можна купити готівковий долар – 26,32 грн (на 4 коп. дешевше, ніж тиждень назад). Відзначимо, що такий високий курс покупки спостерігається в обмінниках, які працюють на скупку валюти. Заявлений низький курс продажу, як правило, віртуальний, за такою ціною в наявності доларів немає. Реальний курс продажу починається з 26,40 грн / долар, при цьому курс покупки – не вище 26,20.

Нацбанк після вихідних з понеділка по п’ятницю зміцнював гривню: її курс виріс на 14 коп., з 26,34 до 26,20 грн / долар., але до суботи гривня ослабла до 26,29 грн / долар. На понеділок, 25 жовтня, регулятор зберіг курс 26,29 грн / долар.

Аналіз ситуації на ринку

Більшість експертів оцінюють чергове зміцнення долара як ситуативне, але є й інша думка.

За словами Олександра Охріменка зростання курсу долара викликане збільшенням попиту на валюту після довгих вихідних, яке проявилося ближче до кінця тижня, а також тим, що Нацбанк активно викуповував долари для поповнення золотовалютних резервів.

Олег Пендзин нагадав, що минулого вівторка аукціон Мінфіну з продажу цінних паперів приніс тільки 2,1 млрд грн, а нерезиденти продовжують від них позбавлятися, скуповуючи валюту, поки долар дешевий. Нарешті, Нацбанк не збільшив, як передбачалося, облікову ставку по гривні, зберігши її на рівні 8,5% річних, що теж не зміцнило гривню.

Максим Орищак додав, що в жовтні не було і немає фундаментальних причин для девальвації гривні.

«Валюти країн, що розвиваються в цілому не отримують сигналів для падіння, і гривня, зокрема, теж», – стверджує він.

А ось Андрій Шевчишин вважає, що розворот тренда став реакцією ринку на новини по обліковій ставці, в результаті чого курс повернувся до позначок початку тижня.

«Гравці очікували зміни тенденції, тому збереження облікової ставки дало імпульс як до покупок валюти, так і до утримування валюти продавцями», – аналізує експерт.

При цьому нерезиденти продовжують виходити з українських ОВДП, відтік з початку жовтня склав 1,8 млрд грн (близько 2% портфеля) гривень, за останні 4 місяці – 13,7 млрд грн (близько 7%), що збільшує попит на валюту.

Чого очікувати наступного тижня

Думки експертів розійшлися.

Все, крім Андрія Шевчишина, очікують або стабільності курсу гривні, або її подальшого зміцнення.

За прогнозом Максима Орищака, з 25 по 31 жовтня курс продажу долара прагнутиме до рівня у 26 гривень.

«Середні оцінки курсу продажу готівкового долара оптимістичні та обумовлені стабільністю припливу грошових коштів від економічної діяльності в Україні, податковою амністією, готовністю НБУ підвищувати ставку в майбутньому році, відсутністю попиту на валюту в країні, – аргументував експерт. -

Як позитивний фактор для гривні враховуємо рекордний збір раннього врожаю в поточному році, а також очікування високих показників для інших сільгоспкультур. Тому зміцнення гривні до рівня 25,8 грн / долар в перспективі на листопад враховувати варто».

На думку Олександра Охріменка, до кінця жовтня утримається стабільність готівкового курсу в коридорі 26,3-26,5 грн / долар в продажу.

Олег Пендзин додав, що днями голова НБУ Кирило Шевченко акцентував: Нацбанк буде утримувати гривню як від зміцнення, так і від девальвації, тому до кінця жовтня варто очікувати близько 26,5 грн у готівковому продажі та близько 26,3 грн / долар – у покупці.

Андрій Шевчишин, навпаки, очікує зміни тренду зі спадного на висхідний. Тобто, долар, за його оцінкою, піде вгору. Ріст буде плавним, а не стрімким, бо активізацію економічної діяльності імпортерів і попит населення на валюту стримує чергова хвиля коронавируса.

«Негативом для курсу залишаються важка епідеміологічна ситуація, високі ціни енергоносіїв і очікування, що з початком отопсезона енерготрейдерам доведеться вийти на ринок для імпорту газу і вугілля, що натисне на гривню.

У найближчій перспективі гривня може послабитися через політику НБУ – збереження облікової ставки, активна купівля валюти на міжбанку. Чекаємо коливання у верхній межі торговельного діапазону 26,25-26,45. Можна говорити про високу ймовірність зміни тренда», – висловив свою думку Андрій Шевчишин.

Продавати або купувати валюту

Олександр Охріменко підтвердив свій прогноз: гривня в середньостроковій перспективі, як мінімум, не подешевшає, тому гривневі вклади ще місяць залишаться прибутковішими валютних заначок.

Олег Пендзин радить поки не міняти гривню на валюту і навпаки, поки не стане зрозуміло, буде до кінця жовтня девальвація гривні, чи ні.

Максим Орищак також не рекомендує без крайньої потреби продавати валюту.

«Ті, хто вели накопичення тільки в доларах США, зараз знаходяться в скрутній ситуації, якщо їм потрібно міняти валюту на гривню, адже недоотриманий прибуток на одному доларі становить більше, ніж 2 гривні. На початку січня 2021 року курс продажу долара США в банках був на рівні 28,5, а зараз 26,3 грн «, – підрахував Максим Орищак.

А ось купівля валюти зараз повинна до кінця року принести доходи, бо долар у листопаді-грудні буде зміцнюватися, стверджує Андрій Шевчишин.

Джерело: Сегодня