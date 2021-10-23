Нацбанк затвердив вимоги до системи агрострахування із держпідтримкою

Затверджена нормативна база закріплює порядок та умови надання державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції

Національний банк затвердив вимоги для допуску страховиків до діяльності зі страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, повідомляє пресслужба НБУ.

«Національний банк України в межах реалізації урядових програм щодо удосконалення державної підтримки аграріїв на 2021 рік зробив перший крок для запуску системи агрострахування», – йдеться в повідомленні.

Так, регулятор затвердив вимоги для допуску страховиків до діяльності зі страхування сільськогосподарської продукції із державною підтримкою. Водночас завершується розроблення порядку та умов надання державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції, граничних розмірів страхових тарифів і стандартизованих страхових продуктів.

У пресслужбі нагадали, що результатом співпраці Національного банку, Міністерства аграрної політики та продовольства України, учасників аграрного і страхового ринків став Закон України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою». Документом, зокрема, суттєво оновлено підходи до системи агрострахування з державною підтримкою.

Оновлені підходи до агрострахування з державною підтримкою є частиною системи підтримки аграріїв, що складається з кредитування, страхування, відшкодування втрат від пошкодження посівів сільськогосподарських культур унаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, сприяння розвитку тваринництва та перероблення сільськогосподарської продукції.

Як раніше повідомлялося, всі громадяни України, які володіють рухомим або нерухомим майном мають сплачувати обов’язкові платежі або податки державі. Зокрема, власники земельних ділянок щороку зобов’язані сплачувати земельний податок, крім випадків, коли вони звільнені від плати за землю.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що чутки про додаткові платежі із землекористувачів, які нібито передбачені в законопроєкті №5660, що вже наробив галасу, сильно перебільшені. Насправді ніякий додатковий податок на город там не передбачений.