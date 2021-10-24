Нацбанк не каратиме кредитні спілки під час карантину

НБУ не каратиме за умови якщо кредитна спілка не порушувала інших вимог

Регулятор не застосовуватиме заходи впливу, якщо недотримання вимоги було викликано встановленням карантину

НБУ не каратиме кредитні спілки за порушення, які стались внаслідок карантину. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Регулятор не застосовуватиме заходи впливу, якщо недотримання вимоги було викликано встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів.

Також НБУ не каратиме за умови якщо кредитна спілка не порушувала інших вимог і надала обґрунтований план заходів стосовно усунення в строк до 30 червня 2022 року порушення зазначеної вимоги та виконує його.

До слова, у Києві судять угруповання, яке погрозами вимагало у громадян повернення боргів. Фігуранти дзвонили клієнтам фірми, а також особам, які не мали відношення до кредитів, та погрожували застосуванням фізичного насильства до них та їхніх родичів, знищення майна, якщо вони не повернуть заборгованість по кредитах компанії. Вони вимагали від 1,5 тис. грн до 180 тис. грн. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.