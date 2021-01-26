На валютному ринку з’явилися спекулянти. Нацбанк пояснив, чому це добре

Раніше банки або продавали валюту, або купували її, а зараз банки починають працювати в обидва боки, тому ліквідність ринку значно виросла

Банки стали частіше торгувати на міжбанку за рахунок власної валютної позиції. Про це розповів директор департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін під час круглого столу на тему «Які валютні ризики несе 2021 рік?», організованого онлайн «Фінансовим клубом».

«З літа минулого року в нас додалося, в гарному сенсі, спекулянтів на валютному ринку. Якщо раніше були банки, які тільки продають валюту чи купують її, то зараз дедалі популярнішою стає тенденція, коли банки працюють в обидва боки, і глибина та ліквідність ринку значно виросла», – розповів Олексій Лупін.

Через це значні валютні коливання стали менш можливими, вважають в НБУ. «І зараз важко зсунути ринок в той чи інший бік. Якщо раніше для цього було достатньо перевищення $20-30 млн, щоб курс серйозно виріс чи впав, то зараз навіть $50-100 млн можуть не призвести до зміни курсу на 10 копійок», – пояснив Олексій Лупін.

Він каже, що курс трохи вище 28 грн/$ тримається вже два місяці, і він не чув скарг. «Схоже, що цей курс всім подобається, тому що я не чув давно скарг, як це було колись, коли експортерам потрібен був курс вище, імпортерам – нижче. Але завжди будуть існувати бізнеси і люди, чутливі до валютного курсу і менш чутливі. І якщо комусь боляче від зміни валютного курсу, ми закликаємо використовувати інструменти хеджування», – сказав пан Лупін.

Директорка з ринків капіталу Альфа-Банку Тетяна Попович каже, що зараз є можливість заробляти лише на гривні. «На валюті зараз можна заробляти хіба що на валютних ОВДП. Таких депозитних ставок, як раніше, вже не знайде фізична особа. А що стосується банків, то вони обмежені своїми нормативами відкритої валютної позицій, навіть якщо є бажання», – розповіла Тетяна Попович.

Тетяна Попович закликає не «ворожити» на курсі, а вивчати фактори впливу. «Потрібно дивитися на реальні цифри, на гравців ринку і ухвалювати рішення, керуючись не курсовими очікуваннями, а здоровим глуздом. Бізнесу потрібно хеджувати якусь частину фінансових потоків, хай не 100%, а 25% чи 50%. Зараз є багато інструментів, багато гравців, які пропонують різні умови», – каже вона.

Заступник начальника казначейства ТАСкомбанку Олександр Клімчук погоджується, що зараз валютний ринок волатильний, а рух курсу – хвилеподібний. «І рух ринку нагору, з точки зору заробітку на курсі, може протриматися тиждень, з якого ти отримаєш свій дохід, а потім знову отримаєш гривню. Великої дохідності, як в кредитуванні, ти не заробиш на валюті», – розповів Олександр Клімчук.