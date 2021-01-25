  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Українські 200 гривень потрапили на престижний конкурс

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Банкноту ввели в обіг 25 лютого 2020 року &ndash; у день народження української письменниці та поетеси Лесі Українки - Українські 200 гривень потрапили на престижний конкурс
    Банкноту ввели в обіг 25 лютого 2020 року – у день народження української письменниці та поетеси Лесі Українки
    Фото: НБУ

    На перемогу у конкурсі претендують ще 15 банкнот різних країн світу, що були випущені торік

    Українська банкнота четвертого покоління номіналом у 200 гривень увійшла до переліку щорічних номінантів міжнародного конкурсу Банкнота року, що організовує Міжнародне товариство банкнот (IBNS).

    На перемогу у престижному конкурсі претендують ще 15 банкнот різних країн світу, що були випущені у 2020 році. Кількість претендентів на перемогу може зрости, адже термін номінування банкнот спливає 31 січня 2021 року.

    «Серед критеріїв, що мають значення для журі конкурсу Банкнота року – художні особливості, дизайн, кольорова гама та захисні елементи», – повідомили в НБУ.

    Банкноту ввели в обіг 25 лютого 2020 року – у день народження української письменниці та поетеси Лесі Українки.

    На аверсі банкноти портрет Лесі Українки переміщений у центр банкноти. Раніше її зображення знаходилося на праворуч. На реверсі 200 гривень зображена В’їзна вежа Луцького замку – найстаріша споруда міста. Поруч із нею ясен.

    Банкнота надрукована на тонованому папері із світлорожевим відтінком. Елементи захисту купюри – багатотонові водяні знаки, захисна стрічка, наскрізний елемент, віконна захисна стрічка, елемент SPARK у формі стилізованого зображення водяної лілії, рельєфні елементи, латентне зображення та мікротексти.

    Крім елементів захисту для візуального визначення, банкнота має елементи захисту, які визначаються в ультрафіолетових, інфрачервоних променях та мають магнітні властивості.

    Окрім гривні на перемогу претендують банкноти випущені національними банками Таїланду, Аруби, Шотландії, Англії, Північної Ірландії, Багам, Мексики, Лівану, Індонезії, Катару. З повним переліком номінантів можна ознайомитися тут.

     

    Теги: Національний банк гроші конкурс гривня НБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies