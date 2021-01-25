Українські 200 гривень потрапили на престижний конкурс

Банкноту ввели в обіг 25 лютого 2020 року – у день народження української письменниці та поетеси Лесі Українки

На перемогу у конкурсі претендують ще 15 банкнот різних країн світу, що були випущені торік

Українська банкнота четвертого покоління номіналом у 200 гривень увійшла до переліку щорічних номінантів міжнародного конкурсу Банкнота року, що організовує Міжнародне товариство банкнот (IBNS).

На перемогу у престижному конкурсі претендують ще 15 банкнот різних країн світу, що були випущені у 2020 році. Кількість претендентів на перемогу може зрости, адже термін номінування банкнот спливає 31 січня 2021 року.

«Серед критеріїв, що мають значення для журі конкурсу Банкнота року – художні особливості, дизайн, кольорова гама та захисні елементи», – повідомили в НБУ.

Банкноту ввели в обіг 25 лютого 2020 року – у день народження української письменниці та поетеси Лесі Українки.

На аверсі банкноти портрет Лесі Українки переміщений у центр банкноти. Раніше її зображення знаходилося на праворуч. На реверсі 200 гривень зображена В’їзна вежа Луцького замку – найстаріша споруда міста. Поруч із нею ясен.

Банкнота надрукована на тонованому папері із світлорожевим відтінком. Елементи захисту купюри – багатотонові водяні знаки, захисна стрічка, наскрізний елемент, віконна захисна стрічка, елемент SPARK у формі стилізованого зображення водяної лілії, рельєфні елементи, латентне зображення та мікротексти.

Крім елементів захисту для візуального визначення, банкнота має елементи захисту, які визначаються в ультрафіолетових, інфрачервоних променях та мають магнітні властивості.

Окрім гривні на перемогу претендують банкноти випущені національними банками Таїланду, Аруби, Шотландії, Англії, Північної Ірландії, Багам, Мексики, Лівану, Індонезії, Катару. З повним переліком номінантів можна ознайомитися тут.