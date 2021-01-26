Нацбанк анонсував нову валютну лібералізацію для бізнесу

Всередині країни юридичні особи зможуть купувати і продавати валюту в будь-який час, коли вони забажають

Для юридичних осіб скасують документи щодо зобов’язання на купівлю валюти

Національний банк через коронакризу в 2020 році не зміг скасувати обмеження для юридичних осіб на валютному ринку, але обіцяє зробити це в 2021-му.

Про це розповів директор департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін під час круглого столу на тему «Які валютні ризики несе 2021 рік?», організованого онлайн «Фінансовим клубом».

«Якщо ми кажемо про валютну лібералізацію, то наступний наш суттєвий крок – скасування для юридичних осіб документів щодо зобов’язання щодо купівлі валюти. Після цього у нас залишиться лише контроль за перерахуванням валюти за кордон і контроль повернення валютної виручки. Але всередині країни юридичні особи зможуть купувати і продавати валюту в будь-який час, коли вони забажають. І їм не потрібно буде надавати будь-які зовнішньоторгові контракти», – сказав Олексій Лупін.

За його словами, вони планували зробити це ще в 2020 році, але завадив коронавірус. «Може, вдасться це зробити в 2021 році», – зазначив він.

Топменеджер НБУ вважає, що це значно збільшить об’єми торгів на валютному ринку. «Валютний ринок зростає – середньоденний міжбанківський оборот перевищив $400 млн в 2020 році. Ми очікуємо, що в 2021-му він може досягти і перевищити $500 млн», – розповів Олексій Лупін.

Рельєф валютного міжбанківського ринку останніми роками суттєво змінився, і більше немає такого сценарію, що «вибудовується траєкторія курсу і ти вбудовуєшся в цей ряд за легкими грошима», розповідає директор департаменту казначейства та фінансових установ ОТП Банку Антон Коваленко.

«Вважаючи, що гривня буде девальвувати, і купивши валюту, ти можеш післязавтра дуже про це пошкодувати. І навпаки – укріплення гривні не йде постійно в один бік. Ринок рухається в різні боки. Це прибрало з ринку елемент легкої наживи», – пояснив Антон Коваленко.

Через це банки більше хочуть заробляти на обслуговуванні валютних операцій, а не на спекуляціях. «Є гарна приказка: посередник заробляє завжди, а дилер ситуативно. Тому банки пішли в бік покращення якості обслуговування і більше концентруються на клієнтському сервісі та клієнтському позитивному досвіді. І дедалі менше намагаються спекулювати власними грошима в інструментах, які волатильні та напрям руху яких незрозумілий», – розповів пан Коваленко.