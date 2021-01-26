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    Банківська таємниця – не таємниця. НБУ повідомив, кому давав доступ до цієї інформації у 2020 році

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    У 2020 році Нацбанк надавав правоохоронцям доступ до інформації 134 рази - Банківська таємниця – не таємниця. НБУ повідомив, кому давав доступ до цієї інформації у 2020 році
    У 2020 році Нацбанк надавав правоохоронцям доступ до інформації 134 рази
    Фото з відкритих джерел

    Найбільше банківськими документами під час розслідування справ цікавилися у Нацполіції

    Національний банк України протягом минулого року надавав доступ до речей і документів у межах розслідування кримінальних справ у банківській сфері 134 рази.

    За даними НБУ, найактивніше регулятор співпрацював із Національною поліцією.

    Зокрема надання доступу відбувалося за ініціативою:

    • Генеральної прокуратури – 11 разів;
    • Національної поліції – 43 рази;
    • Служби безпеки України – 10 разів;
    • Національного антикорупційного бюро – 25 разів;
    • Державної фіскальної служби – 21 раз;
    • Державного бюро розслідування – 24 рази.

    У другому півріччі 2020 року Нацбанк надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 75 разів.

    За дев’ять місяців 2020 року НБУ надав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 81 раз.

    У 2019 році Нацбанк надавав правоохоронцям доступ до інформації 155 разів.

    Загалом за 2016–2019 роки НБУ надав правоохоронцям доступ до інформації 608 разів.

    До слова, державний Приватбанк змінює керівникаТермін дії контракту з головою правління Приватбанку Петром Крумханзлом, який очолював банк протягом останніх трьох років, закінчився 23 січня. У Приватбанку поінформували, що до призначення нового голови правління виконувачкою обов’язків буде заступник голови правління з питань фінансів Ганна Самаріна.

    Також нещодавно Нацбанк назвав найбільш прибуткові та збиткові банкиЗа даними НБУ, найприбутковішим знову став державний ПриватБанк, а найзбитковішим — державний Укрексімбанк.

    Теги: Національний банк банки документи розслідування Приватбанк фінанси поліція НБУ
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