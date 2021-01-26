Банківська таємниця – не таємниця. НБУ повідомив, кому давав доступ до цієї інформації у 2020 році

У 2020 році Нацбанк надавав правоохоронцям доступ до інформації 134 рази

Найбільше банківськими документами під час розслідування справ цікавилися у Нацполіції

Національний банк України протягом минулого року надавав доступ до речей і документів у межах розслідування кримінальних справ у банківській сфері 134 рази.

За даними НБУ, найактивніше регулятор співпрацював із Національною поліцією.

Зокрема надання доступу відбувалося за ініціативою:

Генеральної прокуратури – 11 разів;

Національної поліції – 43 рази;

Служби безпеки України – 10 разів;

Національного антикорупційного бюро – 25 разів;

Державної фіскальної служби – 21 раз;

Державного бюро розслідування – 24 рази.

У другому півріччі 2020 року Нацбанк надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 75 разів.

За дев’ять місяців 2020 року НБУ надав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 81 раз.

У 2019 році Нацбанк надавав правоохоронцям доступ до інформації 155 разів.

Загалом за 2016–2019 роки НБУ надав правоохоронцям доступ до інформації 608 разів.

До слова, державний Приватбанк змінює керівника. Термін дії контракту з головою правління Приватбанку Петром Крумханзлом, який очолював банк протягом останніх трьох років, закінчився 23 січня. У Приватбанку поінформували, що до призначення нового голови правління виконувачкою обов’язків буде заступник голови правління з питань фінансів Ганна Самаріна.

Також нещодавно Нацбанк назвав найбільш прибуткові та збиткові банки. За даними НБУ, найприбутковішим знову став державний ПриватБанк, а найзбитковішим — державний Укрексімбанк.