На Волині оператор мереж йде до суду, щоб клієнти розрахувалися за транспортування газу
Кожен третій клієнт «Волиньгазу» боржник
У лютому заборгованість жителів Волинської області за доставку газу сягнула 11 млн.грн. Газорозподільна компанія інформує всіх боржників про необхідність сплачувати за розподіл газу вчасно. Найбільше таких клієнтів у Луцьку та Луцькому районі, Ковелі та Нововолинську.
Компанія готова йти назустріч клієнтам, які не мають змоги розрахуватися вчасно за розподіл газу і звертаються до 104 uа Клієнтського простору із заявою на реструктуризацію боргу. В іншому випадку, на боржників чекає судове засідання і, у разі несплати, відключення від послуг газопостачання.
«Компанія змушена іти до суду, аби клієнти розрахувалися за транспортування спожитого газу. Для них накопичений борг – це втрата права на субсидію. Для підприємства – додаткове фінансове навантаження у опалювальний період. Цікавою обставиною є те, що після отримання судової повістки – більше 30 % боржників одразу розраховуються», – зазначив комерційний директор АТ «Волиньгаз» Андрій Карпомиз.
АТ «Волиньгаз» дякує всім сумлінним споживачам за вчасний розрахунок. У 2020 році компанія здійснила доставку близько 400 млн.куб.м. газу клієнтам регіону.
Вчасно оплачувати послугу за транспортування газу потрібно до 20 числа щомісяця. Можна, не виходячи з дому, оплатити онлайн, скориставшись такими сервісами:
- Особистий кабінет на сайті 104.ua
- Чат-бот »7104ua» у Viber Telegram
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