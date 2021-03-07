Теплопостачання на Донеччині відновлено повністю, уряд шукає винних у його відключенні

Через відключення від газу обʼєктів теплопостачання правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження

Премʼєр-міністр Шмигаль повідомляє, що всі котельні в області повернулися до нормальної роботи

В Донецькій області повністю відновили постачання тепла, яке припинилось після відключення напередодні ряду котелень в регіоні від газопостачання. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

Голова уряду зазначив, що «Донецькоблгаз» всупереч постанові Кабінету Міністрів 6 березня відключив від газу 59 котелень «Донецьктеплокомуненерго». Це призвело до того, що пів тисячі житлових будинків і низка соціальних об’єктів, зокрема лікарні, залишилися без тепла.

«Спільно з головою Донецької ОДА, профільними міністрами, керівництвом НАК «Нафтогаз» і НКРЕКП ми в терміновому порядку почали відновлювати теплопостачання. Менше доби нам знадобилось, щоб розв'язати цю проблему й повернути тепло у домівки жителям Донеччини», – йдеться в повідомленні

Шмигаль висловив впевненість, що дії «Донецькоблгазу», який «знехтував потребами людей та поставив під загрозу їх життя та здоров’я», не залишаться без відповідної реакції. За словами очільника уряду, правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею 356 КК України.

Нагадаємо, компанія «Донецькоблгаз» 6 березня припинила постачання газу на теплові об'єкти Донецької області. У компанії заявили, що відмовляються постачати газ, поки не вирішено питання щодо заборгованості.

Згодом донецька територіальна організація партії «Європейська Солідарність» виступила з вимогою до владинегайно відновити газопостачання в будинках, лікарнях, школах і дитячих садках на Донеччині.

Сьогодні зранку глава Донецької ОДА Павло Кириленко заявив, що газ почав надходити до 19 з 59 котелень регіону.