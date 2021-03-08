Рятувальники попереджають про загрозу повені на заході країни

Річки можуть вийти з берегів у Івано-Франківській, Волинській та Львівській областях

Танення снігу може спричинити підняття рівня води у річках країни, що загрожує повенями та підтопленнями. Про це попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій. Найбільш тривожною залишається ситуація в наступних регіонах.

Івано-Франківська область

8 березня на річці Свiж бiля селища Букачiвцi (притока Дністра в Iвано-Франкiвській області) очікується продовження підйому рiвня води на 0,1-0,6 м над поточними, з подальшим затопленням заплави та можливим досягненням вiдмiтки початкового затоплення окремих господарських об’єктів (жовтий рiвень небезпеки).

Волинська область

8 березня на річці Захiдний Буг бiля села Литовиж очікується продовження підйомів рівнів води над поточними на 0,2-0,7 м з подальшим затопленням заплав, сільгоспугiдь (Волинська область);

На Західному Бузі та його окремих притоках на 0,1-0,4 м.

8-9 березня на рiчках басейну Прип'ятi очікується продовження підйомів рівнів води над поточними на 0,2-0,7 м з подальшим затопленням заплавних територiй. Можливе досягнення вiдмiток затоплення присадибних дiлянок (подвiр'їв, господарських споруд) та сільгоспугiдь у прирiчкових населених пунктах Ратнiвського, Старовижiвського, Любешiвського, Маневицького районiв Волинської областi (рiвень небезпеки жовтий).

Львівська область

На річці Солокiя бiля міста Червоноград можливе досягнення вiдмiтки початкового затоплення госпоб'єктiв та окремих будiвель (рiвень небезпеки жовтий).

Нагадаємо, що 2 березня ДСНС повідомила про початок скресання крихи та льодоходу на території Днiстровського водосховища.