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    Економіка та фінанси

    Путін вирішив задобрити Україну 25% знижкою на газ

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    Володимир Путін:&nbsp;Ми готові працювати з Україною і щодо транзиту нашого газу до Європи, і по поставкам в саму Україну - Путін вирішив задобрити Україну 25% знижкою на газ
    Володимир Путін: Ми готові працювати з Україною і щодо транзиту нашого газу до Європи, і по поставкам в саму Україну

    Президент РФ пообіцяв надати Україні знижку на газ за умови прямих поставок

    Російська Федерація готова знизити ціну на газ для України на 25%, однак такий варіант можливий лише при прямих поставках.

    Про це заявив президент Росії Володимир Путін.

    «Ми готові працювати з Україною і щодо транзиту нашого газу до Європи, і по поставкам в саму Україну. Причому за цінами нижчими від тих, за якими Україна отримує російський же газ, але як би по реверсу з боку Європи», - заявив Путін.

    Він також назвав «абсурдною» ситуацію з черговим позовом «Нафтогазу» і підкреслив, що такий крок «загострює ситуацію».

    Як відомо, НАК «Нафтогаз України» не готовий задовольнити вимогу «Газпрому» щодо обнулення судових претензій у рамках рішення Стокгольмського арбітражу.

    Нагадаємо, наприкінці жовтня Путін заговорив про зниження ціни на газ для України. Натомість він закликав Україну обнулити судові претензії між «Газпромом» і «Нафтогазом України», пов'язані з врегулюванням проблеми боргу і підписанням контрактів на транзит і поставку газу.

    Як відомо, раніше глава російського «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що компанія готова запропонувати Україні «нульовий варіант» щодо відкликання всіх судових позовів.

    Нещодавно НАК «Нафтогаз України» направив в Стокгольмський арбітраж заяву про захист та зустрічні позовні вимоги у відповідь на позов «Газпрому».

    28 жовтня в НАК «Нафтогаз України» прокоментували чергову тристоронню зустріч в Брюсселі по газу, заявивши, що жодних офіційних пропозицій про врегулювання відкритих питань російська сторона досі не передавала, без чого неможливе вирішення проблем.

    Джерело: ТАСС

    Росія енергетика газ Нафтогаз України Путін ціни транзит Україна Стокгольмський арбітраж президент
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