Жителі Сумщини заборгували за газ 447 млн грн



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Заборгованість за газ може стати причиною відключення

У жовтні борг побутових клієнтів ТОВ «Сумигаз Збут» перевищив 447 млн грн, у зв'язку з чим низці домоволодінь було припинено постачання газу. Окрім того, у зв’язку зі зміною законодавства боржники ризикують отримати пеню та позбутися субсидій.

Від початку року ТОВ «Сумигаз Збут» розіслало 30,8 тис. повідомлень про необхідність погашення заборгованості. Лише протягом жовтня направлено 2,5 тис. таких листів.

Якщо після отримання попередження споживачі не сплатили за газ та не звернулися до центру обслуговування клієнтів «Сумигаз Збуту» для оформлення угоди погашення, компанія ініціює припинення газопостачання та подає позов до суду.

Станом на 1 листопада 2019 року 19 тисяч мешканців Сумщини заборгували за газ понад 1 тис. грн.

«Зараз борг понад 1 тис грн. мають 17,2 тисячі домоволодінь, від 5 до 10 тисяч грн. – 1,2 тисяч споживачів, а 645 клієнти заборгували понад 10 тисяч грн. Рекордним є борг у розмірі 155 тис. грн.», - зазначила директорка ТОВ «Сумигаз Збут» Олена Руденко.

Заборгованість за газ стає причиною відключення. А для відновлення газопостачання потрібно буде сплатити не лише всю суму боргу, а й компенсувати збитки, пов’язані з відновлюваними роботами. Також органи соціального захисту населення можуть відмовити в наданні субсидії громадянам, які мають борги за газ більше 340 грн.

Щоб не стати заручником боргів та отримувати субсидію, кожен споживач природного газу Сумщини може в режимі онлайн перевіряти та контролювати стан рахунку в Особистому кабінеті на сайті 104.ua.