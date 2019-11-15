«Шумєть» дійсно не треба. Коментар до заяви Путіна на тему газу

Андрій Коболєв Голова правління НАК «Нафтогаз України»

Андрій Коболєв

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нафтогаз ніколи не відмовлявся купувати газ в Газпрому за справедливими ринковими цінами

1. «Шумєть» дійсно не треба. Газ Україна наразі фізично імпортує з території трьох країн ЄС, використовуючи діючі газопроводи. Вони існують. Окрім Нафтогазу їх використовує ще багато інших європейських компаній. Наприклад, такий енергетичний гігант як Shell - приблизно втричі більший за своєю капіталізацією, ніж Газпром. А також декілька десятків інших відомих міжнародних компаній. Вони купують цей газ на ринку ЄС, де доля Газпрому почала знову скорочуватись і становить наразі близько 32%. Тобто, називати весь газ на ринку ЄС російським точно не коректно. М‘яко кажучи.

2. Нафтогаз ніколи не відмовлявся купувати газ в Газпрому за справедливими ринковими цінами. Ситуація тут діаметрально протилежна - це Газпром відмовляється виконувати свої зобов‘язання за ДІЮЧИМ контрактом.

3. Нафтогаз не подавав нових позовів проти Газпрому. Ми захищаємось в арбітражі та судах проти позовів, поданих проти нас Газпромом. Захищаємось успішно зараз і надалі будемо сумлінно відстоювати інтереси Української держави.

АПД З метою дотримання балансу та справедливості хочу підтвердити фактично коректу частину заяви пана Путіна - Україна дійсно має зобов‘язання по впровадженню європейського законодавства до кінця цього року. І я дуже сподіваюсь, що український парламент сьогодні зможе розблокувати підписання вже прийнятого законопроекту 2239-1 «Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу».

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