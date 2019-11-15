  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Андрій Коболєв

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    «Шумєть» дійсно не треба. Коментар до заяви Путіна на тему газу

    • Андрій Коболєв

      Голова правління НАК «Нафтогаз України»

    • Розсилка
    «Шумєть» дійсно не треба. Коментар до заяви Путіна на тему газу

    Нафтогаз ніколи не відмовлявся купувати газ в Газпрому за справедливими ринковими цінами

    1. «Шумєть» дійсно не треба. Газ Україна наразі фізично імпортує з території трьох країн ЄС, використовуючи діючі газопроводи. Вони існують. Окрім Нафтогазу їх використовує ще багато інших європейських компаній. Наприклад, такий енергетичний гігант як Shell - приблизно втричі більший за своєю капіталізацією, ніж Газпром. А також декілька десятків інших відомих міжнародних компаній. Вони купують цей газ на ринку ЄС, де доля Газпрому почала знову скорочуватись і становить наразі близько 32%. Тобто, називати весь газ на ринку ЄС російським точно не коректно. М‘яко кажучи.

    2. Нафтогаз ніколи не відмовлявся купувати газ в Газпрому за справедливими ринковими цінами. Ситуація тут діаметрально протилежна - це Газпром відмовляється виконувати свої зобов‘язання за ДІЮЧИМ контрактом.

    3. Нафтогаз не подавав нових позовів проти Газпрому. Ми захищаємось в арбітражі та судах проти позовів, поданих проти нас Газпромом. Захищаємось успішно зараз і надалі будемо сумлінно відстоювати інтереси Української держави.

    АПД З метою дотримання балансу та справедливості хочу підтвердити фактично коректу частину заяви пана Путіна - Україна дійсно має зобов‘язання по впровадженню європейського законодавства до кінця цього року. І я дуже сподіваюсь, що український парламент сьогодні зможе розблокувати підписання вже прийнятого законопроекту 2239-1 «Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу».

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    ЄС Росія газ Нафтогаз України Газпром Путін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Руденко
    Сергій Руденко

    Журналіст

    Сергій Тихий
    Сергій Тихий

    Журналіст

    Олег Тітамир
    Олег Тітамир

    Президент ГО «Українська організація захисту споживачів послуг»

    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Карл Волох
    Карл Волох

    Політолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ