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    Економіка та фінанси

    НАБУ доведеться відповісти за справу «Роттердам+», – ексголова НКРЕКП

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    Дмитро Вовк&nbsp;&ndash;&nbsp;колишній голова НКРЕКП - НАБУ доведеться відповісти за справу «Роттердам+», – ексголова НКРЕКП
    Дмитро Вовк – колишній голова НКРЕКП

    За словами Вовка, розслідування справи «Роттердам+» обійшлося платникам податків у понад 100 млн грн

    Детективам НАБУ доведеться понести відповідальність за фабрикацію доказів і безпідставні звинувачення у справі «Роттердам+».

    Про це заявив колишній голова НКРЕКП Дмитро Вовк.

    «Неминуче «детективам» доведеться понести відповідальність за свої дії з фальсифікації справи, порушення законодавства та зловживання правами задля задоволення своїх амбіцій та політичних завдань керівництва», - написав він на своїй сторінці в Facebook.

    За словами Вовка, безпідставне розслідування цієї справи обійшлося платникам податків у понад 100 млн грн.

    «Цінність для тих, кого безпідставно обливали медійним та процесуальним брудом 4 роки в цифровому виразі взагалі не обчислюється», – додав Вовк.

    Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу «Роттердам+» ще 27 серпня 2020 року через відсутність в ньому складу злочину.

    Пізніше це рішення підтримав Офіс генерального прокурора. Причина - в зібраних НАБУ матеріалах немає доказів шкоди від формули або здійснення ким би то не було кримінального правопорушення. До такого ж висновку прийшов і Вищий антикорупційний суд, рішення якого вступило в силу 17 листопада.

    Законність дій прокурорів, які постановили закрити справу, підтвердив також Вищий антикорупційний суд.

    Теги: НКРЕКП НАБУ Дмитро Вовк Офіс Генерального прокурора Антикорупційний суд Роттердам+ Вищий антикорупційний суд
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