НАБУ доведеться відповісти за справу «Роттердам+», – ексголова НКРЕКП

За словами Вовка, розслідування справи «Роттердам+» обійшлося платникам податків у понад 100 млн грн

Детективам НАБУ доведеться понести відповідальність за фабрикацію доказів і безпідставні звинувачення у справі «Роттердам+».

Про це заявив колишній голова НКРЕКП Дмитро Вовк.

«Неминуче «детективам» доведеться понести відповідальність за свої дії з фальсифікації справи, порушення законодавства та зловживання правами задля задоволення своїх амбіцій та політичних завдань керівництва», - написав він на своїй сторінці в Facebook.

За словами Вовка, безпідставне розслідування цієї справи обійшлося платникам податків у понад 100 млн грн.

«Цінність для тих, кого безпідставно обливали медійним та процесуальним брудом 4 роки в цифровому виразі взагалі не обчислюється», – додав Вовк.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу «Роттердам+» ще 27 серпня 2020 року через відсутність в ньому складу злочину.

Пізніше це рішення підтримав Офіс генерального прокурора. Причина - в зібраних НАБУ матеріалах немає доказів шкоди від формули або здійснення ким би то не було кримінального правопорушення. До такого ж висновку прийшов і Вищий антикорупційний суд, рішення якого вступило в силу 17 листопада.

Законність дій прокурорів, які постановили закрити справу, підтвердив також Вищий антикорупційний суд.