Офіс генпрокурора відкрив справу про держзраду Дубінського

Прокуратура розпочала досудове розслідування

Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо можливої державної зради народного депутата від фракції «Слуга народу» Олександра Дубінського. Про це повідомили в Центрі протидії корупції.

«Центр протидії корупції сьогодні отримав офіційне повідомлення від Офісу генерального прокурора, в якому чітко вказано, що там справу відкрили за рішенням суду», - йдеться у повідомленні.

Рішення суду, яке зобов’язало Офіс генпрокурора відкрити відповідну справу, Дубінський назвав фейком. Скандальний депутат вимагав від ЗМІ вибачитися перед ним.

Напередодні стало відомо, що Печерський райсуд Києва зобов’язав генпрокурорку Ірину Венедіктову відкрити кримінальні провадження стосовно Олександра Дубінскього та ще одного народного депутата Андрія Деркача щодо ймовірної держзради. Зокрема, ЦПК звернувся до суду, через оприлюднення так званих «плівок Деркача» та заяви вказаних депутатів про необхідність розслідування нібито корупції тоді ще кандидата, а нині обраного президента США Джо Байдена. Крім того, Дубінський та Деркач ініціювали створення Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді.

Як писав Главком, місяць тому Венедіктова відмовилася відкривати кримінальну справу щодо держзради Деркача і Дубінського.

Нагадаємо, навесні цього року ексрегіонал Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які нібито свідчили про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. За словами депутата, одна з тем записів стосується «отримання $1 млрд в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції». Він стверджував, що записи нібито датовані 2015-2016 роками і в них йдеться про необхідність звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, «який тоді розслідував справу Burisma і вийшов на Байдена».



