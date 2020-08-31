НАБУ передало до бюджету лише 2 млн грн, а не 1,5 млрд, як заявляв Ситник (документи)



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Економічний ефект від діяльності НАБУ за перше півріччя цього року складає 1,998 млн грн, що складає близько 0,1% від названої Ситником суми

Ситник заявив 17 серпня під час брифінгу, що економічний ефект від роботи НАБУ у І півріччі 2020 року склав більше 1,5 млрд грн

Директор НАБУ Артем Ситник перебільшив в 757 разів цифру надходжень до бюджету від діяльності НАБУ в цьому році. Про це свідчить офіційна відповідь Міністерства фінансів України на журналістський запит, повідомляє УНІАН.

Ситник заявив 17 серпня під час брифінгу, що економічний ефект від роботи НАБУ у І півріччі 2020 року склав більше 1,5 млрд грн.

«Державна казначейська служба у квітні повідомила, що до державного бюджету за перші три місяці 2020 року надійшло лише 14 тис грн від реалізації майна, а також коштів, конфіскованих за вчинення корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень, і чверть цієї суми (3,4 тис. грн) склав штраф самого Ситника по вироку суду за корупційні дії. Як свідчить відповідь Міністерства фінансів на журналістський запит, до бюджету по факту надійшло лише 48 тисяч гривень», - пише «Ділова столиця».

«Як за три місяці НАБУ примудрилось заробити до бюджету аж 1,5 млрд? Навіть рекордна сума хабара, конфіскована по справі Злочевського, 6 млн доларів, не пояснює цієї фантастичної цифри, тим більше, що ці 6 млн до бюджету потрапити ніяк не могли - вони лише вилучені, ще слідство триває, і вироку суду про їх конфіскацію ще не було.

Відповідь дуже проста. Ніяк. Ніякі 1,5 млрд бюджет не отримав від НАБУ. Ситник просто збрехав, намагаючись довести свою потрібність на посту директора НАБУ Зеленському, бо розуміє, яким буде рішення Конституційного суду щодо законності його призначення», - пише ДС.

Для перегляду документу треба натиснути на нього

Згідно з відповіддю Міністерства фінансів на запит щодо сум надходжень від діяльності НАБУ до бюджету країни, загальна сума надходжень від діяльності усіх антикорупційних і слідчих органів щодо «антикорупційних» статей (за бюджетною класифікацією це коди 24020000 - кошти від реалізації майна і надходження національної та іноземної валюти, конфіскованих за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення, та 50080100 - конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення) у січні-липні 2020 року склала 48 тисяч грн. Ще 1,95 млн грн складає сума, яку відшкодовано добровільно особами у ході досудового розслідування (за даними НАБУ).

Разом економічний ефект від діяльності НАБУ складає 1,998 млн грн, що складає близько 0,1% від названої Ситником суми.

Нагадаємо, що 28 серпня Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.