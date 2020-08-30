Ситник мусить написати заяву

Артем Ситник

По Ситнику...

Я ніколи не приховував свого негативного ставлення до чинного поки що директора НАБУ, адже підстав для позитиву за всі роки своєї роботи він не дав. Я визнаю відносну успішність окремих операцій Бюро, я знаю багатьох агентів, які чесно та напружено працювали, але глобально це нічого не змінило.

НАБУ доби Ситника так і не вдалося стати правоохоронним органом, воно виступало переважно інструментом політичної кон‘юнктури та впливу. Кредит довіри, який Бюро отримало від суспільства, очевидно не відповідає результатам його роботи, що дуже просто перевірити вивчивши статистику. Будь-який правоохоронець з такими показниками та ККД вилетів би після першого року роботи - ті, хто працював у системі, не дадуть збрехати. В цьому світлі меркнуть і гулянки директора НАБУ за рахунок комерсантів, і протокол про корупцію, і продана за законами окупанта нерухомість у Криму, і таємні вечері з фігурантом Грановським, хоча все це теж важливо пам‘ятати.

Що стосується безпосередньо рішення Конституційного суду щодо визнання неконституційним Указа Президента про призначення Ситника, то з ним можна погоджуватись чи ні, але важливо розуміти, що в 2015 закон про НАБУ був прийнятий з колізією. Зокрема, закон про НАБУ передбачає, директора НАБУ призначає та звільняє з посади Президент, натомість у переліку повноважень Президента в Конституції цього немає. Звідси виникає питання: як тодішній Президент Порошенко підписував цей Указ, розуміючи, що шпарина для визнання його неконституційним? Припускаю, що цю шпарину залишили якраз для можливості оскаржити призначення в разі гострої необхідності. І тепер, як наслідок, після цього рішення КСУ, будь-хто в теорії може оскаржити будь-які документи за підписом призначеного з порушенням Конституції Ситника, тобто в принципі всі важливі документи НАБУ.

Тому парламент мусить привести норми закону про НАБУ у відповідність до Конституції, а Ситник – написати заяву і піти, як казав мій колишній шеф, в «народне господарство». Ба більше, судячи з його поліських пригод, йому це до вподоби.

Сподіваюсь, наступний директор НАБУ буде вовкодавом, а не вузьколобим нерішучим жлобом.

Джерело: блог Сергія Іванова

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