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    Економіка та фінанси

    Піар-кампанія Коломойського і Геруса щодо формули Роттердам+ провалилася, – економіст

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    <p>&laquo;Процедура встановлення тарифів на електроенергію, яка існувала до того, була вкрай корупційна&raquo; &ndash; Кушнірук</p> - Піар-кампанія Коломойського і Геруса щодо формули Роттердам+ провалилася, – економіст

    «Процедура встановлення тарифів на електроенергію, яка існувала до того, була вкрай корупційна» – Кушнірук

    «Коломойському було потрібно критикувати формулу «Роттердам+» щоб, його вкрай енергоємні та енергонеефективні підприємства металургійної галузі отримували у ручному режимі електроенергію з енергоринку за заниженими цінами» – Кушнірук

    Піар-кампанія олігарха Ігоря Коломойського і нардепа Андрія Геруса щодо дискредитації формульного ціноутворення на вугілля з назвою «Роттердам+» провалилася, оскільки Спеціалізована антикорупційна прокуратура прийняла рішення про закриття кримінальної справи щодо формули «Роттердам+».

    Про це у Facebook написав економіст Борис Кушнірук.

    «Показово, що жодна з міжнародних інституцій, яка допомагає Україні (МВФ, Світовий банк, ЄС), ніколи не висловлювали жодних заперечень щодо цього рішення. Більш того, до його затвердження, МВФ, Світовий банк і наш Антимонопольний комітет постійно вимагали від української влади, у тому числі НКРЕКП, встановити прозору, незалежну від українських можновладців формулу ціноутворення на вугілля, яке використовується в енергетиці», – пише Кушнірук.

    Він розповідає, що процедура встановлення тарифів на електроенергію, яка існувала до того, була вкрай корупційна, постійно породжувала ручне керування тарифами на вугілля та електроенергію, призводила до зростаючих збитків у вугільній галузі, особливо на державних шахтах.

    «Не секрет, що піаркампанію по дискредитації того рішення НКРЕКП вели люди, пов’язані з Коломойським. Найбільш одіозними з них є Андрій Герус та Олександр Дубінський. Але, насправді, їх було і залишається незрівнянно більше. Вони виступають в ролі «незалежних» експертів, журналістів, які намагаються довести, що тарифоутворення на вугілля для ТЕС і ТЕЦ на базі «Роттердам+» було поганим», – зазначає економіст.

    За його словами, Коломойському було потрібно критикувати формулу «Роттердам+» щоб, його вкрай енергоємні та енергонеефективні підприємства металургійної галузі отримували у ручному режимі електроенергію з енергоринку за заниженими цінами.

    «Щорічна ціна питання у багато десятків мільйонів доларів. Так що було, за що боротися і чим платити «борцям з Роттердам+»«, – додав Кушнірук.

    Він також зазначив, що піаркампанія, влаштована оточенням Коломойського, була підхоплена НАБУ.

    «Пану Ситнику була вкрай потрібна якась кримінальна справа з гучними прізвищами, на якій можна було піаритися. Бо з реальними кейсами розслідування високопосадової корупції у нього якось ніяк не складалося», – підкреслив Кушнірук, додавши, що закриття справи показало безпідставність будь-яких звинувачень.

    Як повідомлялося, 28 серпня САП оголосила про закриття справи «Роттердам +» через відсутність достовірних і вичерпних доказів нанесення збитків.

    11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули «Роттердам +». До цього також жодна державна експертиза, проведена з ініціативи НАБУ і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитків.

    Термін досудового розслідування у справі «Роттердам +» закінчився 8 серпня. НАБУ і САП не змогли спрямувати справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.

    Розслідування у справі «Роттердам +» розпочалося в березні 2017 року. У ньому брали участь 15 детективів і 7 прокурорів. Витрати бюджету на їх роботу оцінюються в 96 млн грн.

    Формула «Роттердам +» діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.
    ТЕС НКРЕКП НАБУ ТЕЦ розслідування Андрій Герус Олександр Дубінський
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