У Зеленського прокоментували рішення Конституційного Суду щодо директора НАБУ



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«Це питання – цілковито компетенція Конституційного Суду» - Офіс президента

В Офісі президента заявили, що беруть до відома рішення КС про неконституційність призначення директора НАБУ

Офіс президента очікує від «виконувача обов’язків директора НАБУ» ефективної реалізації антикорупційної політики в період до обрання на конкурсі нового керівника Бюро.

Про це йдеться в заяві Офісу Президента України щодо рішення Конституційного Суду про неконституційність указу попереднього Президента щодо призначення директора НАБУ

«У зв’язку з цим рішенням Конституційного Суду та з колізією щодо можливої втрати повноважень директором Бюро ми чекаємо від виконувача його обов’язків ефективної реалізації антикорупційної політики в період до обрання на чесному та прозорому конкурсі нового керівника.

Не сумніваємось також, що директорат НАБУ організує роботу сьогодні так, щоб були враховані всі нові правові обставини, а оперативна та слідча діяльність не зупинялася у зв’язку з уточненням організаційної структури та її узгодженням з Конституцією України», – йдеться у заяві.

В Офісі президента заявили, що беруть до відома рішення КС про неконституційність указу Порошенка про призначення директора НАБУ.

Там додали, що це питання – «цілковито компетенція Конституційного Суду».

«Згідно з цим рішенням, як ми його розуміємо, судді констатували, що непродумана, поспішна, а часто – спекулятивна тодішня практика кадрових призначень, яка йшла урозріз з Конституцією України при формуванні найважливішого елемента антикорупційної архітектури в країні, призвела до необхідності ухвалити конкретне правове рішення про неконституційність.

Розуміємо також, що КС дає оцінку саме тодішнім управлінським рішенням щодо кадрових призначень, а не оцінку якості роботи самого органу», – додали в Офісі президента.

Нагадаємо, Конституційний суд України підтвердив, що указ про призначення Артема Ситника директором НАБУ визнано неконституційним. Рішення було прийнято Великою палатою КСУ 28 серпня.

До слова, у НАБУ прокоментували рішення суду про неконституційність призначення Ситника.

Як повідомлялося, опубліковано рішення про неконституційність призначення Ситника директором НАБУ.

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