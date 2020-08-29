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    Політика

    У Зеленського прокоментували рішення Конституційного Суду щодо директора НАБУ

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    <p>&laquo;Це питання &ndash; цілковито компетенція Конституційного Суду&raquo; - Офіс президента</p> - У Зеленського прокоментували рішення Конституційного Суду щодо директора НАБУ

    «Це питання – цілковито компетенція Конституційного Суду» - Офіс президента

    В Офісі президента заявили, що беруть до відома рішення КС про неконституційність призначення директора НАБУ

    Офіс президента очікує від «виконувача обов’язків директора НАБУ» ефективної реалізації антикорупційної політики в період до обрання на конкурсі нового керівника Бюро.

    Про це йдеться в заяві Офісу Президента України щодо рішення Конституційного Суду про неконституційність указу попереднього Президента щодо призначення директора НАБУ

    «У зв’язку з цим рішенням Конституційного Суду та з колізією щодо можливої втрати повноважень директором Бюро ми чекаємо від виконувача його обов’язків ефективної реалізації антикорупційної політики в період до обрання на чесному та прозорому конкурсі нового керівника.

    Не сумніваємось також, що директорат НАБУ організує роботу сьогодні так, щоб були враховані всі нові правові обставини, а оперативна та слідча діяльність не зупинялася у зв’язку з уточненням організаційної структури та її узгодженням з Конституцією України», – йдеться у заяві.

    В Офісі президента заявили, що беруть до відома рішення КС про неконституційність указу Порошенка про призначення директора НАБУ.

    Там додали, що це питання – «цілковито компетенція Конституційного Суду».

    «Згідно з цим рішенням, як ми його розуміємо, судді констатували, що непродумана, поспішна, а часто – спекулятивна тодішня практика кадрових призначень, яка йшла урозріз з Конституцією України при формуванні найважливішого елемента антикорупційної архітектури в країні, призвела до необхідності ухвалити конкретне правове рішення про неконституційність.

    Розуміємо також, що КС дає оцінку саме тодішнім управлінським рішенням щодо кадрових призначень, а не оцінку якості роботи самого органу», – додали в Офісі президента.

    Нагадаємо, Конституційний суд України підтвердив, що указ про призначення Артема Ситника директором НАБУ визнано неконституційним. Рішення було прийнято Великою палатою КСУ 28 серпня.

    До слова, у НАБУ прокоментували рішення суду про неконституційність призначення Ситника.

    Як повідомлялося, опубліковано рішення про неконституційність призначення Ситника директором НАБУ.

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