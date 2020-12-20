Нацбанк назвав активи, які банки можуть заморозити в рамках фінмоніторингу

Про заморожування та розморожування активів банк інформує Держфінмоніторинг та СБУ

Якщо система моніторингу виявила збіг даних із переліком терористів, банк негайно призупиняє фінансову операцію до її проведення

Банки можуть виявляти та оперативно зупиняти операції з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Про це йдеться у роз'ясненні Національного банку.

За даними Нацбанку, перелік активів, які підлягають замороженню, формує та затверджує Державна служба фінансового моніторингу.

Банки можуть заморозити всі активи, що прямо або опосередковано (через інших осіб) перебувають у власності (у спільній власності зокрема) або передаються на користь:

осіб, включених до переліку, пов’язаного з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (перелік терористів);

осіб, які здійснюють фінансові операції від імені або за дорученням осіб, включених до переліку терористів;

осіб, якими прямо або опосередковано володіють фігуранти переліку терористів.

Також можуть заморозити активи, отримані від таких вищезгаданих активів.

Система моніторингу з протидії фінансування тероризму – це система, яка в режимі реального часу виявляє (ще до проведення фінансової операції) пов'язаність фіноперації з особами з переліку терористів.

Функціонування системи забезпечується роботою автоматизованих програмних модулів.

Якщо система виявила збіг даних із переліком терористів, банк негайно призупиняє фінансову операцію до її проведення та повідомляє про це Держфінмоніторинг. Далі проводиться аналіз для підтвердження або спростування збігу даних.

Якщо банк не виконує вимоги щодо протидії фінансування тероризму, він може бути ліквідований.

За законодавством, таке рішення ухвалює Національний банк.

Інші юридичні особи, причетні до фінансування тероризму, можуть ліквідовуватися за рішенням суду.