Фонд гарантування вкладів виставив «Місто Банк» на продаж

Сума коштів фізичних осіб, яка може бути відшкодована Фондом, станом на 15 грудня 2020 року за даними звітності неплатоспроможного банку складала 304 млн 357 тис. 130,45 грн

Фонд гарантування вкладів фізосіб оголосив про початок відкритого конкурсу з метою виведення з ринку неплатоспроможного АТ «Місто Банк».

Про це повідомляє ФГВФО.

«Фонд повідомляє про початок відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного банку АТ «Місто Банк» з ринку», – йдеться у повідомленні.

Фонд пропонує наступні способи виведення неплатоспроможного банку з ринку:

ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку;

відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією;

створення і продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку;

продаж неплатоспроможного банку інвестору.

Конкурс проводиться серед банків, а також попередньо кваліфікованих осіб, включених Національним банком до переліку цих осіб, які відповідають умовам відкритого конкурсу.

Уточнюється, що банки і попередньо кваліфіковані особи, що планують взяти участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, повинні подати до фонду необхідні документи, щоб бути допущеними до участі у відкритому конкурсі.

Сума коштів фізичних осіб, яка може бути відшкодована Фондом, станом на 15 грудня 2020 року за даними звітності неплатоспроможного банку складала 304 млн 357 тис. 130,45 грн.

14 грудня Нацбанк визнав «Місто Банк» неплатоспроможним через зменшення нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального рівня.

15 грудня Фонд гарантування запровадив тимчасову адміністрацію в неплатоспроможному «Місто Банк»у та розпочав процедуру його виведення з ринку.

За даними НБУ, контролером АТ «Місто Банк» є депутат Верховної Ради VIII скликання Іван Фурсін, якому сукупно (прямо та опосередковано) належить 97,18% акцій банку.