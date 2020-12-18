НБУ назвав найбільші банки-порушники (список)

З 74 діючих банків хоча б один норматив порушили дев’ять фінансових установ

Нацбанк назвав серед порушників нормативів Промінвестбанк, Індустріалбанк та Сбербанк

Станом на 1 грудня з 74 діючих банків хоча б один норматив порушили дев’ять фінансових установ. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

За даними НБУ, норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), який повинен бути не більше 25%, порушували три банки: Промінвестбанк (84,03%), Індустріалбанк (82,88%), Сбербанк (53,13%).

Норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (Н9; не більше 25%) порушували: Перший інвестиційний банк (52,6%), Мегабанк (37,54%), Юнекс Банк (29,21%).

Норматив ризику загальної довгої відкритої валютної позиції (Л13-1; не більше 10%) порушували Промінвестбанк (133,4%), ПриватБанк (97,3%), Індустріалбанк (13,15%).

Норматив ризику загальної короткої відкритої валютної позиції (Л13-2; повинно бути не більше 10%) порушував Промінвестбанк (167,35%).

Кілька нормативів порушував також Місто Банк, який 14 грудня був визнаний неплатоспроможним через зменшення нормативів капіталу на 50% і більше від мінімального рівня.

За 10 місяців 2020 року Промінвестбанк отримав 671 млн грн збитку.

У березні 2020 року 99,77% Промінвестбанку продали за 268,7 млн грн на біржі ПФТС. Переможцем аукціону стала компанія «Фортіфай», серед засновників якої з’явилися люди Коломойського. Пізніше бізнесмен і банкір Сергій Тігіпко вирішив купити «Фортіфай» і НБУ дозволив цю угоду.

На кошти від продажу Промінвестбанку претендує Ощадбанк, який також виграв у Стокгольмському арбітражі позов до Росії через окупацію Криму.