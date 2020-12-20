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    Економіка та фінанси

    Зеленський запевняє, що Коломойський не має впливу на банківський сектор

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    Коломойський та його офшорна компанія Triantal Investments Ltd вимагають повернення їхніх часток в Приватбанку - Зеленський запевняє, що Коломойський не має впливу на банківський сектор
    Коломойський та його офшорна компанія Triantal Investments Ltd вимагають повернення їхніх часток в Приватбанку

    Національний банк України наразі є незалежним, як і монетарна політика і взагалі політика НБУ, зазначив Зеленський

    Президент Володимир Зеленський запевнив, що банківський сектор в Україні є незалежним, ніхто не впливає на нього.

    Про це він заявив в інтерв'ю виданню The New York Times, записаному 16 грудня і повний текст якого опубліковано на сайті Глави держави.

    «Я вважаю, що ми перемогли на цьому напрямку, тому на банківський сектор ніхто, включно з паном Коломойським, на сьогодні не може впливати», – зазначив Зеленський.

    Він нагадав, що раніше Верховна Рада ухвалила «складний закон» щодо неможливості впливу ззовні на банківський сектор.

    За словами президента, Національний банк України наразі є незалежним, як і монетарна політика і взагалі політика НБУ.

    «Вони мають повну підтримку від мене. Це стосується й антикорупційних органів. Вони чудово розуміють, що я їх не «ламаю», не втручаюся в їхні серйозні кейси», – переконує Зеленський.

    Водночас він розповів, що вказані структури звертаються до нього по підтримку, і зауважив, що в дуже складних ситуаціях цю підтримку одержують.

    Нагадаємо, 2 вересня Печерський районний суд Києва задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного «Приватбанку» про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку під час націоналізації, заборгованість за якими позивачі оцінюють у $350 млн (майже 10 млрд грн).

    8 вересня Верховний Суд зупинив виконання ухвали суду про забезпечення позову іноземних компаній до АТ КБ «Приватбанк».

    У жовтні Приватбанк списав із балансу 38 млрд гривень проблемних кредитів (NPL), під які було раніше сформовано 100% резервів. 

    Теги: Верховна Рада Національний банк політика Володимир Зеленський президент НБУ
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