Зеленський запевняє, що Коломойський не має впливу на банківський сектор

Коломойський та його офшорна компанія Triantal Investments Ltd вимагають повернення їхніх часток в Приватбанку

Національний банк України наразі є незалежним, як і монетарна політика і взагалі політика НБУ, зазначив Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевнив, що банківський сектор в Україні є незалежним, ніхто не впливає на нього.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню The New York Times, записаному 16 грудня і повний текст якого опубліковано на сайті Глави держави.

«Я вважаю, що ми перемогли на цьому напрямку, тому на банківський сектор ніхто, включно з паном Коломойським, на сьогодні не може впливати», – зазначив Зеленський.

Він нагадав, що раніше Верховна Рада ухвалила «складний закон» щодо неможливості впливу ззовні на банківський сектор.

За словами президента, Національний банк України наразі є незалежним, як і монетарна політика і взагалі політика НБУ.

«Вони мають повну підтримку від мене. Це стосується й антикорупційних органів. Вони чудово розуміють, що я їх не «ламаю», не втручаюся в їхні серйозні кейси», – переконує Зеленський.

Водночас він розповів, що вказані структури звертаються до нього по підтримку, і зауважив, що в дуже складних ситуаціях цю підтримку одержують.

Нагадаємо, 2 вересня Печерський районний суд Києва задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного «Приватбанку» про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку під час націоналізації, заборгованість за якими позивачі оцінюють у $350 млн (майже 10 млрд грн).

8 вересня Верховний Суд зупинив виконання ухвали суду про забезпечення позову іноземних компаній до АТ КБ «Приватбанк».

У жовтні Приватбанк списав із балансу 38 млрд гривень проблемних кредитів (NPL), під які було раніше сформовано 100% резервів.