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    Економіка та фінанси

    Нацбанк оприлюднив план перевірок банків на 2021 рік

    документ
    • Розсилка
    НБУ прийде з інспекційними перевірками до банків - Нацбанк оприлюднив план перевірок банків на 2021 рік
    НБУ прийде з інспекційними перевірками до банків
    Фото з відкритих джерел

    У наступному році НБУ перевірить 43 банки та 32 небанківські фінансові установи

    Національний банк України запланував проведення в 2021 році інспекційних перевірок у 43 банках, частка яких становить 87% активів банківської системи (дані щодо активів банків на 1 жовтня 2020 року).

    Про це повідомляє пресслужба НБУ.

    План проведення інспекційних перевірок банків на 2021 рік було складено на підставі ризик-орієнтованого підходу. Ризик-орієнтований підхід враховує приналежність банку до певної категорії з урахуванням його розміру в банківській системі, характеру та складності операцій, рівня ризиків, притаманних його діяльності, а також на підставі визначеної загальної оцінки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

    До переліку фінансових установ, у яких пройдуть у 2021 році планові інспекційні перевірки, увійшли 43 банки:

    • у I кварталі перевірки відбудуться в 7 банках,
    • у II кварталі перевірки відбудуться в 12 банках,
    • у III кварталі перевірки відбудуться в 14 банках,
    • у IV кварталі перевірки відбудуться в 10 банках.

    План проведення інспекційний перевірок банків на 2021 рік

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    Також у 2021 році Національний банк України запланував проведення інспекційних перевірок у 32 небанківських фінансових установах.

    Перевірки буде проведено в 15 страхових компаніях, 11 кредитних спілках, 5 фінансових компаніях та 1 лізингодавця. Загалом, інспекційними перевірками вдасться охопити установи, на які припадає 23% активів страхового ринку, 33% сегменту кредитних спілок та близько 20% фінансових компаній і лізингодавців.

    Річний План проведення інспекційних перевірок учасників ринку небанківських фінансових послуг на 2021 рік було складено на основі ризик-орієнтованого підходу з урахуванням принципу пропорційності щодо визначення інтенсивності наглядових дій та критеріїв, за якими було оцінено ступінь ризику від здійснення діяльності учасниками ринку небанківських фінансових послуг та їх суспільну важливість.

    У 2021 році Національний банк також буде проводити й позапланові перевірки, необхідність яких визначатиметься за результатами наглядових дій. 

    Теги: Національний банк банки
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