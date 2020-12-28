НБУ відмовив партнеру Медведчука у купівлі банку в Україні

Білоруський бізнесмен входить до санкційного списку ЄС

Національний банк України відмовив білоруському бізнесмену Мікалаю Варабью (Mikalai Mikalaevich Varabei) у набутті 100% статутного капіталу БТА банку через санкції ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

«17 грудня 2020 року рішенням Ради ЄС № 2020/2130 Мікалая Варабья віднесено до переліку осіб, до яких застосовано персональні обмеження (санкції)», – йдеться у повідомленні регулятора.

Зазначається, що застосування санкцій до особи «є підставою втрати нею бездоганної ділової репутації протягом строку дії санкцій та трьох років після їх скасування».

Також однією з підстав ухваленого рішення стало неподання достатніх документів та інформації для підтвердження відповідності фінансового стану заявника та джерел його власних коштів вимогам законодавства України.

Мікалай Варабей є власником Виробничого унітарного підприємства «Нафтобітумний завод». У 2018 році Фонд держмайна не дозволив йому приватизувати «Центренерго» через зв'язки бенефіціара підприємства з Росією. У 2019 році «Нафтобітумний завод» придбав контрольний пакет акцій в статутному капіталі українського ТОВ «Прикарпатзагадтранс». Цю компанію пов'язують із Віктором Медведчуком.

Раніше повідомлялося, що ЄС ввів санкції проти партнера Медведчука. Варабей є одним з поплічників білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Іще раніше Антимонопольний комітет повідомляв, що громадянин Білорусі отримав дозвіл на купівлю українського банку.

Усі 100% акцій БТА Банку належать однойменному казахському банку, кінцевим бенефіціаром якого є Ракішев Кенес. Після того, як казахський банк перетворився на фінансову компанію, він вирішив позбутися іноземних дочірніх структур, у тому числі і українського БТА Банку.