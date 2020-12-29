Українські банки скоротили кількість неробочих днів на свята

Нацбанк дозволив банкам визначати графік роботи самостійно

Українські банки скоротили неробочі дні на свята у зв'язку з дозволом Національного банку України (НБУ) визначати графік роботи самостійно. Про це повідомляють пресслужби банків, пише «Інтерфакс-Україна.

Як повідомила пресслужба Приватбанку, відділення банку працюватимуть за стандартним графіком робочих і вихідних днів.

«У нас основна маса платежів онлайн 24/7. Приват24 працює без вихідних. З урахуванням того, що майже 100% обслуговування юросіб та 65% платежів фізичних осіб проходить через Приват24, графік роботи фізичних відділень для наших клієнтів не має жодного значення», – зазначили в банку.

У грудні Нацбанк визначив регламент роботи Системи електронних платежів (СЕП) і банківської системи України у святкові дні, зокрема, замінив неробочі дні банківської системи днями, в які банки самостійно приймають рішення щодо режиму роботи.

Зазначалося, що банківський день у СЕП 31 грудня 2020 року триватиме до 13:00, а 1 січня 2021 року розпочинається о 9:00 з датою банківського дня 4 січня 2021 року.

Із 1 до 3 січня включно учасники СЕП самостійно приймають рішення про дату початку роботи в системі відповідно до власних потреб і потреб своїх клієнтів. Міжбанківські перекази через СЕП у цей період здійснюватимуться з датою банківського дня 4 січня 2021 року.

Із 4 до 6 січня СЕП і банківська система України працюють у звичайному режимі, день роботи банківської системи переноситься з п'ятниці 8 січня 2021 року на суботу 16 січня 2021 року.

Регулятор нагадав, що банки в період свят мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

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