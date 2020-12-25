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    Нацбанк продав на $43 мільйони протягом тижня

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    Загалом з початку року Нацбанк придбав $4,93 млрд та продав валюти на $3,8 млрд&nbsp; - Нацбанк продав на $43 мільйони протягом тижня
    Загалом з початку року Нацбанк придбав $4,93 млрд та продав валюти на $3,8 млрд 
    Фото з відкритих джерел

    Цього тижня НБУ не купував валюту на міжбанку

    Нацбанк у період з 21 по 24 грудня продав на міжбанківському валютному ринку 43,1 млн доларів, не купуючи валюту.

    Про це свідчать дані регулятора.

    Протягом 14-18 грудня Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку 299,6 млн доларів.

    Загалом з початку року Нацбанк придбав 4,93 млрд доларів та продав валюти на 3,8 млрд доларів.

    Протягом 7-11 грудня Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку 79 млн доларів.

    Нацбанк 30 листопада - 4 грудня не проводив інтервенцій на міжбанківському валютному ринку - регулятор не здійснював інтервенцій уже четвертий тиждень поспіль.

    До відома, долар впав напередодні довгих вихіднихНаціональний банк України на 28 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,35 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання протягом п'яти робочих днів.

    Напередодні голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин заявив, що Україна наступного року потребуватиме рекордних запозичень, адже державний бюджет на 2021 рік затверджено з дефіцитом у 247 млрд гривень або 5,5% ВВП. 

    Раніше НБУ назвав головну причину падіння економіки. Експерти наголошують, що у 2020 році сталося скорочення інвестицій в українську економіку. 

     

    Теги: Національний банк економіка валютні операції гроші НБУ
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