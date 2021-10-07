Нацбанк покарав 13 фінустанов через порушення

13 фінустанов не надали регулятору звіти незалежного аудитора за 2020 рік

Національний банк застосував до 10 фінкомпаній та двох ломбардів заходи впливу у вигляді тимчасового зупинення всіх ліцензій. про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

За даними НБУ, зазначені фінустанови не надали регулятору звіти незалежного аудитора за 2020 рік.

Ліцензії на надання фінпослуг тимчасово зупинені ломбардам:

ПТ «Ломбард «Кузьмін і Кузьмін «Євроком» і ПТ «Ломбард Бичков і Шешуков».

Також призупинені всі ліцензії 10 фінансовим компаніям:

ТОВ «Віріді-Люкс»;

ФК «Воу Кредит»;

ТОВ «Кешью»;

ТОВ «Кейс Фактор»;

ФК «Маністрім»;

ФК «Фінтренд ЮА»;

ФК «Стронг»;

ФК «Фінанс Експерт»;

ФК «Амстерс Фінанс»;

ТОВ «Арт Фінанс».

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив таке рішення 1 жовтня.

Також тимчасово зупинені ліцензії з надання гарантій до двох фінкомпаній, які порушують вимоги законодавства щодо виконання обов’язкових фінансових нормативів:

ФК «Фінанс Експерт» та ФК «Факторинг Альфа».

Рішення про застосування санкцій набирають чинності з 4 жовтня. Із цієї дати та до ухвалення НБУ рішення про поновлення дії ліцензій зазначені компанії втрачають право:

укладати договори (продовжувати строк діючих договорів) про надання фінансових послуг із клієнтами щодо виду фінпослуг, на провадження яких були видані ліцензії та дію яких тимчасово зупинено;

укладати договори (уносити зміни до діючих договорів) про надання фінансових послуг, що мають як наслідок збільшення їхніх зобов’язань перед клієнтами щодо фінпослуг, на провадження яких були видані ліцензії.

Фінустановам, до яких застосовано санкції за неподання звіту незалежного аудитора за 2020 рік, необхідно усунути порушення та подати НБУ цей звіт до 1 листопада 2021 року. Також вони повинні подати регулятору звіт про усунення порушень та документи, які це підтверджують.

Компаніям, до яких застосовано заходи впливу за порушення фінансових нормативів, необхідно усунути порушення до 15 листопада 2021 року та подати регулятору звіт про усунення порушень та документи, які це підтверджують.