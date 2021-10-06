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    Євросоюз відреагував на напад в Укрексімбанку

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    У ЄС наголосили, що журналісти мають почуватися безпечно і мати змогу вільно виконувати свою роботу - Євросоюз відреагував на напад в Укрексімбанку
    У ЄС наголосили, що журналісти мають почуватися безпечно і мати змогу вільно виконувати свою роботу
    скріншот з відео

    ЄС надає найбільше значення безпеці журналістів

    У Євросоюзі прокоментували напад на журналістів програми «Схеми» в Укрексімбанку під час проведення інтерв'ю з головою правління фінустанови Євгеном Мецгером. Речник ЄС з питань зовнішньої політики Петер Стано заявив про занепокоєння у зв'язку з інцидентом, повідомляє DW.

    «ЄС надає найбільше значення безпеці журналістів. Вони мають почуватися безпечно і мати змогу вільно виконувати свою роботу. Достойні довіри повідомлення про насильство проти журналістів потрібно ретельно розслідувати», – зазначив Стано.

    До слова, очільник Укрексімбанку вибачився за напад на журналістів.

    Як стало відомо, 6 жовтня голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер на тлі конфлікту з журналістами повідомив, що напише заяву про складання повноважень на час слідства.

    Трохи раніше 6 жовтня зранку, після оприлюднення скандального відео, в Офісі президента заявили, що вважають логічним щонайменше відсторонення голови Укрексімбанку Євгена Мецгера після нападу керівництва банку на журналістів. В Офісі заявили, що поведінка представників банку є неприпустимою.

    Нагадаємо, 4 жовтня у державному Укрексімбанку під час запису інтерв’ю з головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті було скоєно напад на журналістів «Схем».

    У державному Укрексімбанку, де стався напад на знімальну групу проєкту «Схеми», звинуватили журналістів у спробі заволодіння банківською таємницею. Наступного дня після конфлікту на сайті банку з'явилося їхнє пояснення ситуації.

    Наглядова рада державного Укрексімбанку під вечір 5 жовтня оприлюднила заяву з приводу конфлікту.

    За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми «Схеми» видання «Радіо Свобода» у державному Укрексімбанку (ч. 1 ст. 171 КК України).

    Редакція «Схем» звернулася до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити відео, видалене працівниками Укрексімбанку.

    На відновленому відео є весь запис інциденту. Інтерв’ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі. Зокрема, зафіксовані вказівки Євгена Мецгера забрати у журналістів техніку та «забрати касети» і «вичистити все це г*но».

    У Наглядовій раді Укрексімбанку навіть після оприлюднення скандального відео продовжують захищати голову правління банку Євгена Мецгера та звинувачують журналістів у провокаціях.

    Натомість поліція долучила скандальне відео до матеріалів справи.

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    Теги: ЗМІ банк напад журналіст
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    Євросоюз відреагував на напад в Укрексімбанку