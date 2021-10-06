Разумков назвав ім’я наступного першого віце-спікера Ради

Разумков припустив, що Корнієнко може стати першим віце-спікером

Сам Корнієнко інформацію Разумкова поки не підтверджує

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що в парламент вже могли внести документи щодо призначення першого заступника голови фракції Слуга народу Олександра Корнієнка на посаду першого заступника спікера Верховної Ради.

«Наскільки я знаю, Олександр Сергійович (Корнієнко - ред.) планує бути першим віце-спікером», - заявив він в ефірі Україна 24.

У студії також знаходився Корнієнко. Він заявив, що це питання має вирішувати зал пленарних засідань.

На що Разумков відповів: «Правильно, але документи подаються на вас (на Корнієнко - ред.)».

Як вже відомо, Верховна Рада України може розглянути питання призначення нового спікера парламенту 8 жовтня. «Слуги народу» планують визначитися з кандидатурою на засіданні фракції завтра, після голосування за відставку чинного голови Ради Дмитра Разумкова.

До слова, 6 жовтня Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, які можуть працювати у парламенті на другому та третьому поверхах. Додамо, що свого часу, у березні 2020 року, Разумков і вводив обмеження для журналістів для відвідин парламенту.

Нагадаємо, на пленарному засіданні 5 жовтня народні депутати відсторонили голову Верховної Ради Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань парламенту упродовж двох днів. Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів.

Окрім цього, вони підтримали ініціативу внесення до порядку денного шостої сесії Верховної Ради питання про відкликання Разумкова з посади спікера українського парламенту. Розгляд питання про відкликання Разумкова з посади голови Ради має відбутися в четвер, 7 жовтня.

Згодом Разумков дав оцінку діям Зеленського та Стефанчука.

Також Разумков анонсував, що робитиме після своєї відставки.