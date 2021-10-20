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    Економіка та фінанси

    Нацбанк посилив вимоги до електронних документів від бізнесу

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    НБУ посилив вимоги до електронних документів від бізнесу - Нацбанк посилив вимоги до електронних документів від бізнесу
    НБУ посилив вимоги до електронних документів від бізнесу
    Фото з відкритих джерел

    Відтепер фінансові установи, підприємства, інші установи та організації повинні надсилати до НБУ лише оригінали електронних документів,

    Національний банк встановив нові правила для електронних документів, які юридичні особи надсилають на його електронну поштову скриньку. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

    Відтепер фінансові установи, підприємства, інші установи та організації повинні надсилати до НБУ лише оригінали електронних документів, підписані кваліфікованим електронним підписом, або скановані електронні копії документів, засвідчені кваліфікованим електронним підписом (або електронною печаткою).

    Зміни покликані захистити інтереси підприємств, установ та організацій, які звертаються до Нацбанку.

    Нові правила надсилання е-документів також відповідають вимогам чинного законодавства.

    Водночас звернення громадян і запити на інформацію, які надсилаються на електронну поштову скриньку НБУ [email protected], опрацьовуватимуться з урахуванням вимог законів «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» та розпорядчих актів Нацбанку.

    Для звернень громадян і запитів на інформацію кваліфікований електронний підпис не обов’язковий.

    Теги: Національний банк банк документи НБУ
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    Нацбанк посилив вимоги до електронних документів від бізнесу