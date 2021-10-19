Рада посилила незалежність Нацбанку для продовження співпраці з МВФ

Зміни до закону про Національний банк України для підвищення незалежності НБУ – одна з вимог МВФ для отримання нового траншу

Законом передбачено унормування питань внутрішнього урядування в НБУ

Верховна Рада ухвалила необхідний для співпраці з МВФ законопроєкт №5850 про зміни до закону про Національний банк України. Відповідне рішення у другому чинні підтримали 255 депутатів.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту закону №5850, виключаються положення закону про НБУ, «які, по суті, зобов’язують Національний банк підтримувати економічну політику уряду, якщо вона не суперечить забезпеченню стабільності грошової одиниці України».

Автори документу зазначають, що такі положення статті 52 закону про НБУ не узгоджуються зі статтею 6 закону про НБУ, відповідно до якої Нацбанк підтримує економічну політику Кабінету міністрів за умови, що це не перешкоджає досягненню таких цілей: досягненню та підтримці цінової стабільності в державі та сприянню фінансовій стабільності, в тому числі стабільності банківської системи.

Законом передбачено унормування питань внутрішнього урядування в НБУ, а саме:

доповнений перелік кваліфікаційних вимог до осіб, які призначаються на посади членів Ради НБУ, голови НБУ та його заступників, встановлений перелік обмежень та доповнений перелік підстав для звільнення з посади таких осіб;

уточнені окремі норми щодо повноважень Ради НБУ;

уточнені окремі норми щодо порядку роботи Ради НБУ та порядок її взаємодії з правлінням НБУ.

Зазначимо, радник президента Олег Устенко заявляв, що зміни до закону про Національний банк України для підвищення незалежності НБУ – одна з вимог МВФ для отримання нового траншу.

Напередодні повідомлялося, що шлях до $700 млн кредиту відкрито. МВФ завершив місію в Україні.

Раніше повідомлялося, що Україна може отримати наступний транш МВФ до кінця року.

Варто зазначити, що МВФ погіршив прогноз відновлення економіки України.

Прем'єр Шмигаль казав у жовтні, що Україна отримає транш МВФ до кінця року. Очільник уряду запевнив, що Україна «виконала всі макропоказники», необхідні для подальшої співпраці з МВФ.

Місія МВФ розпочала роботу в Україні 21 вересня. 22 вересня глава місії МВФ провела перші перемовини з українською владою.

9 червня 2020 року МВФ затвердив 18-місячну програму stand-by для України на суму близько $5 мільярдів із негайним наданням $2,1 мільярда першого траншу. Віртуальна місія щодо першого перегляду програми stand-by закінчилася у середині лютого 2021 року без рекомендації про виділення другого траншу.

Як заявив 14 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Україна очікує, що черговий транш за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом на суму $750 мільйонів може надійти наприкінці листопада або на початку грудня.

Крім того, глава Нацбанку хоче продовжити терміни чинної програми з МВФ. А чинна програма з МВФ закінчується 8 грудня.

Також аналітик спрогнозував курс долара і євро у жовтні. Експерт пов'язав зміцнення національної валюти зі сприятливою кон'юнктурою у зовнішній торгівлі.

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