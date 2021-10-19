Радник Зеленського заговорив про додаткові умови для виділення траншу МВФ

Після виконання Україною умов питання про виділення траншу може виноситися на найближче засідання ради директорів МВФ

Україна має виконати дві умови для отримання кредиту МВФ

Українська влада досягла угоди з МВФ на рівні персоналу, однак для схвалення траншу радою директорів фонду необхідно виконати додаткові умови. Про це заявив радник президента Олег Устенко в ефірі каналу «Україна 24».

Так, перша умова – це зміни до закону про Національний банк України для підвищення незалежності НБУ. Друга умова – це посилення антикорупційної інфраструктури.

За словами Устенка, після виконання цих умов питання про виділення траншу може виноситися на найближче засідання ради директорів МВФ, який може виділити $700-750 млн.

«Вони (гроші, – ред.) у нас в кишені, як тільки ми виконуємо ці додаткові зобов'язання», – сказав Устенко.

Напередодні повідомлялося, що шлях до $700 млн кредиту відкрито. МВФ завершив місію в Україні.

Раніше повідомлялося, що Україна може отримати наступний транш МВФ до кінця року.

Варто зазначити, що МВФ погіршив прогноз відновлення економіки України.

Прем'єр Шмигаль казав у жовтні, що Україна отримає транш МВФ до кінця року. Очільник уряду запевнив, що Україна «виконала всі макропоказники», необхідні для подальшої співпраці з МВФ.

Місія МВФ розпочала роботу в Україні 21 вересня. 22 вересня глава місії МВФ провела перші перемовини з українською владою.

9 червня 2020 року МВФ затвердив 18-місячну програму stand-by для України на суму близько $5 мільярдів із негайним наданням $2,1 мільярда першого траншу. Віртуальна місія щодо першого перегляду програми stand-by закінчилася у середині лютого 2021 року без рекомендації про виділення другого траншу.

Як заявив 14 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Україна очікує, що черговий транш за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом на суму $750 мільйонів може надійти наприкінці листопада або на початку грудня.

Крім того, глава Нацбанку хоче продовжити терміни чинної програми з МВФ. А чинна програма з МВФ закінчується 8 грудня.

Також аналітик спрогнозував курс долара і євро у жовтні. Експерт пов'язав зміцнення національної валюти зі сприятливою кон'юнктурою у зовнішній торгівлі.

Читайте також: