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    Економіка та фінанси

    Радник Зеленського заговорив про додаткові умови для виділення траншу МВФ

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    Після виконання Україною умов питання про виділення траншу може виноситися на найближче засідання ради директорів МВФ - Радник Зеленського заговорив про додаткові умови для виділення траншу МВФ
    Після виконання Україною умов питання про виділення траншу може виноситися на найближче засідання ради директорів МВФ
    фото: reuters

    Україна має виконати дві умови для отримання кредиту МВФ

    Українська влада досягла угоди з МВФ на рівні персоналу, однак для схвалення траншу радою директорів фонду необхідно виконати додаткові умови. Про це заявив радник президента Олег Устенко в ефірі каналу «Україна 24».

    Так, перша умова – це зміни до закону про Національний банк України для підвищення незалежності НБУ. Друга умова – це посилення антикорупційної інфраструктури.

    За словами Устенка, після виконання цих умов питання про виділення траншу може виноситися на найближче засідання ради директорів МВФ, який може виділити $700-750 млн.

    «Вони (гроші, – ред.) у нас в кишені, як тільки ми виконуємо ці додаткові зобов'язання», – сказав Устенко.

    Напередодні повідомлялося, що шлях до $700 млн кредиту відкрито. МВФ завершив місію в Україні.

    Раніше повідомлялося, що Україна може отримати наступний транш МВФ до кінця року.

    Варто зазначити, що МВФ погіршив прогноз відновлення економіки України.

    Прем'єр Шмигаль казав у жовтні, що Україна отримає транш МВФ до кінця року. Очільник уряду запевнив, що Україна «виконала всі макропоказники», необхідні для подальшої співпраці з МВФ.

    Місія МВФ розпочала роботу в Україні 21 вересня. 22 вересня глава місії МВФ провела перші перемовини з українською владою.

    9 червня 2020 року МВФ затвердив 18-місячну програму stand-by для України на суму близько $5 мільярдів із негайним наданням $2,1 мільярда першого траншу. Віртуальна місія щодо першого перегляду програми stand-by закінчилася у середині лютого 2021 року без рекомендації про виділення другого траншу.

    Як заявив 14 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Україна очікує, що черговий транш за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом на суму $750 мільйонів може надійти наприкінці листопада або на початку грудня.

    Крім того, глава Нацбанку хоче продовжити терміни чинної програми з МВФ. А чинна програма з МВФ закінчується 8 грудня.

    Також аналітик спрогнозував курс долара і євро у жовтні. Експерт пов'язав зміцнення національної валюти зі сприятливою кон'юнктурою у зовнішній торгівлі.

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    Теги: Олег Устенко МВФ Національний банк кредит корупція в Україні закон Україна влада радник НБУ
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    Радник Зеленського заговорив про додаткові умови для виділення траншу МВФ