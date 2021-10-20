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    Події в Україні

    СБУ блокувала канал нелегальної міграції до країн Євросоюзу

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    Клієнт мав отримати литовські закордонний та внутрішній паспорти, а також посвідчення водія зразка Литовської Республіки - СБУ блокувала канал нелегальної міграції до країн Євросоюзу
    Клієнт мав отримати литовські закордонний та внутрішній паспорти, а також посвідчення водія зразка Литовської Республіки
    Фото: СБУ

    За даними слідства, вартість послуги для однієї людини становила $5 тис.

    Служба безпеки України блокувала канал нелегальної міграції до країн Європейського Союзу за фальшивими документами. Про це повідомляє СБУ.

    За даними слідства, вартість послуги для однієї людини становила $5 тис.

    Організатором схеми виявився житель Хмельницької області. Він працював страховим агентом, клієнтів знаходив завдяки особистим зв’язкам.

    «Послуги надавалися «під ключ», включаючи закордонний та внутрішні паспорти країн-членів ЄС, водійські посвідчення тощо. Фальшовані документи виготовлялися з використанням оригінальних бланків і були аналогом європейських документів», – повідомляють в СБУ.

    Як з'ясувало слідство, спершу клієнтами були лише українці, однак згодом зловмисники почали обслуговувати й іноземців.

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    СБУ блокувала канал нелегальної міграції до країн Євросоюзу
    СБУ блокувала канал нелегальної міграції до країн Євросоюзу
    СБУ блокувала канал нелегальної міграції до країн Євросоюзу
    Фото: СБУ

    Правоохоронці затримали організатора схеми у Хмельницькому під час одержання ним траншу за пакет документів для виїзду в Литву – 61 тис. грн. Клієнт мав отримати литовські закордонний та внутрішній паспорти, а також посвідчення водія зразка Литовської Республіки.

    Зловмиснику оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

    «Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та виявлення і притягнення до відповідальності інших причетних до шахрайської схеми осіб. Також перевіряється інформація щодо спільників зловмисника за кордоном, оскільки бланки підробних документів були оригінальними», – заявили в СБУ.

    Теги: ЄС СБУ документи українці послуги кордон
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    СБУ блокувала канал нелегальної міграції до країн Євросоюзу