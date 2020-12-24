Нацбанк призначив нового директора департаменту фінмоніторингу

Олексій Бережний вже знає напрямок фінансового моніторингу НБУ, адже уже очолював цей департамент раніше

Посада директора департаменту фінансового моніторингу НБУ була вакантною з вересня цього року

Нацбанк України за результатами конкурсного відбору призначив на вакантну посаду директора департаменту фінансового моніторингу Олексія Бережного.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема, до його сфери компетенцій належатиме:

регулювання та нагляд у сфері фінансового моніторингу за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу, визначених законодавством з питань фінансового моніторингу;

організація і здійснення валютного нагляду за банками, філіями іноземних банків, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв’язку, які отримали ліцензію на здійснення валютних операцій;

методологічне та методичне забезпечення виконання банками, філіями іноземних банків, небанківськими фінансовими установами завдань та обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

Департамент фінмоніторингу входить до блоку «Пруденційний нагляд», який підпорядковується заступнику голови НБУ Ярославу Матузці за вертикаллю підпорядкування.

«Олексій Бережний детально знає напрямок фінансового моніторингу НБУ, адже уже очолював цей департамент раніше. Він має налагоджену ефективну комунікацію з учасниками ринку та з іншими відповідальними за цей напрям державними органами - насамперед Державною службою фінансового моніторингу України. Суттєвий досвід роботи в українських банках дає йому розуміння практичних питань, що виникають в учасників фінансового ринку щодо імплементації нового AML-законодавства, а також шляхів їхнього вирішення», – прокоментував Матузка призначення.

У НБУ додали, що Бережний має великий досвід роботи у банківському секторі, він успішно очолював напрями комплаєнс та фінансового моніторингу у низці українських банків, зокрема, АБ «Укргазбанк», ПАТ «Приватбанк», ПАТ «Укрсоцбанк».

У НБУ загалом Бережний пропрацював майже 10 років. У 2014-2015 роках він очолював Департамент фінансового моніторингу НБУ.

У 2003-2012 роках працював в Нацбанку на різних керівних посадах, зокрема, очолював напрями запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму, фінансового моніторингу, банківського регулювання та нагляду тощо.

Також Бережний обіймав посади заступника міністра фінансів та заступника міністра із закордонних справ, працював у посольстві України в США

Посада директора департаменту фінансового моніторингу НБУ була вакантною з вересня цього року.