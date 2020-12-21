Нацбанк допускає підвищення облікової ставки: коли і на скільки

У грудні цього року НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 6% річних

Члени Комітету монетарної політики Нацбанку України допускають підвищення облікової ставки в 2021 році до 7,5% до закінчення року.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Більшість членів комітету монетарної політики Національного банку України очікують, що для стримування інфляційного тиску в міру відновлення економіки в 2021 році регулятор підвищить облікову ставку до 6,5% -7,5%.

«На їхню думку, інфляційна динаміка в умовах пожвавлення економіки в цілому відповідати базовим макроекономічним сценарієм. Відповідно Національному банку доведеться кілька посилити монетарну політику в 2021 році для стримування інфляційного тиску. Прогнози цих членів КМП по обліковій ставці на кінець 2021 варіювалися в діапазоні 6,5% -7,5%, але в цілому ближче до верхньої межі», – йдеться в повідомленні.

У той же час деякі члени комітету припускають, що вихід економіки на траєкторію стійкого зростання може виявитися складним. На їхню думку ділова активність буде залишатися на постійному рівні до початку масової вакцинації.

В таких умовах інфляційний тиск буде слабким, а зниження облікової ставки до 5% буде підтримкою для економіки.

Також учасники Комітету зазначали, що в разі розвитку ситуації з пандемією за негативним сценарієм НБУ бути готовий до пом'якшення монетарної політики.

Відзначається, що траєкторія облікової ставки буде відчутно залежати від реальних обсягів фіскальних стимулів у 2021 році.

Нагадаємо, що в грудні НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 6% річних . Таке рішення в НБУ схвалили з огляду на зростання інфляційного тиску, яке поєднується з високим ступенем невизначеності.

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