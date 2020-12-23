НБУ назвав головну причину падіння економіки

Центробанк очікує, що в кінці року відновлення економіки буде стримувати погіршення епідемічної ситуації та посилення карантинних обмежень

Падіння економіки спричинило скорочення інвестицій

Національний банк України вважає головною причиною падіння української економіки в 2020 році скорочення інвестицій. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

«Бізнес утримувався від інвестицій через невизначеність з розвитком пандемії. Істотне нарощування капітальних інвестицій продемонстрували тільки поштова та кур'єрська діяльність. На показник також вплинула невирішеність окремих питань в альтернативній енергетиці», ─ йдеться в огляді.

За даними Держстату, в третьому кварталі валовий внутрішній продукт впав на 3,5%.

При цьому зменшення валового нагромадження основного капіталу поглибилося до 23,8% р/в.

Разом з тим, в НБУ констатують відновлення зростання споживання, що відреагувало на пом'якшення карантинних обмежень, збільшення доходів громадян, виконання видатків бюджету.

В цілому споживчі витрати домогосподарств зросли на 1% р/в, а споживання держсектора - на 8,2% р/в. Помітно зросли витрати бюджету на дорожню інфраструктуру, медицину і оборону.

Центробанк очікує, що в кінці року відновлення економіки буде стримувати погіршення епідемічної ситуації та посилення карантинних обмежень.

«Певним компенсатором процесу буде подальше збільшення витрат бюджету на соціальну підтримку, медицину і дорожню інфраструктуру», ─ йдеться в огляді.

Як повідомлялося, у ІІІ кварталі в Україні сповільнилося падіння ВВП.

До слова, члени Комітету монетарної політики Нацбанку України допускають підвищення облікової ставки в 2021 році до 7,5% до закінчення року.

Напередодні Нацбанк пояснив, чому зростає курс долара.

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