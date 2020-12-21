Нацбанк пояснив, чому зростає курс долара

Долар може зрости через рекордні видатки бюджету

У грудні 2020 року ситуація на валютному ринку сприяла зміцненню курсу гривні. Водночас рекордні бюджетні виплати в кінці року можуть змінити ситуацію.

Про це йдеться в звіті про фінансову стабільність за грудень 2020 року Національного банку України.

Як вказано в звіті, в IV кварталі на ринку спостерігався баланс попиту і пропозиції. В результаті НБУ більш ніж місяць (з 6 листопада до 9 грудня) не проводив валютні інтервенції, що є рекордним періодом з часу введення плаваючого курсоутворення.

За даними НБУ, в середині грудня, завдяки поверненню нерезидентів, спостерігалася чиста пропозиція валюти.

«Однак в останні тижні року збільшилася ймовірність рекордних бюджетних витрат, що може спричинити короткостроковий девальваційний тиск», – йдеться в огляді.

Як повідомляв Главком. у понеділок 21 грудня на українському міжбанківському ринку другу сесію поспіль відбувалося стрімке здешевлення гривні щодо долара США.

Аналітики наразі не мають однозначної думки щодо причин зростання долара впродовж останніх двох сесій. Серед іншого, вони вказують на масштабний викуп американської валюти Нацбанком, коли котирування впали до 27 гривень 70–75 копійок за долар, що розвернуло ринок. Також Міністерство фінансів розпочало відшкодування податку на додану вартість експортерам, але наразі суми такого відшкодування були занадто малими, щоб суттєво впливати на ринок.

Разом з тим фахівці дали прогноз курсу долара на найближчий тиждень. За останній тиждень гривня спочатку стрімко зміцнилася, а потім стрімко втрачала свої позиції проти долара. Підсумком п’ятниці став повернення гривні до своїх колишніх позицій.