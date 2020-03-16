Нацбанк продав $130,5 млн задля підтримки гривні



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Нацбанк 16 березня задовольнив 21 заявку на 130,5 мільйона доларів

Середній курс, за яким продали валюту з резервів, склав 26,54 гривні за долар

16 березня Національний банк України продав з валютних резервів України 130,5 мільйона доларів на підтримку курсу гривні. При цьому середній курс продажу валюти склав 26,54 гривні за долар.

Про це йдеться у результатах аукціону з продажу валюти, який відбувся 16 березня.

На аукціон НБУ виставив 200 мільйонів доларів, однак учасники валютного ринку заявили про потребу в купівлі 258,9 мільйона доларів, подавши 64 заявки. Банки та інші учасники валютного ринку намагалися купити валюту у Нацбанку за 26,37-26,56 гривні за долар.

За підсумками аукціону Нацбанк задовольнив 21 заявку на 130,5 мільйона доларів. Середній курс, за яким продали валюту з резервів, склав 26,54 гривні за долар (мінімальний 26,53, максимальний — 26,56 гривні за долар).

У перший тиждень березня 2020 року Національний банк України викупив з валютного ринку 150 мільйонів доларів, водночас продав з резервів 307,2 мільйона доларів.

Як повідомлялося, плавні коливання курсу відразу після довгих вихідних змінилися різким подорожчанням долара, в результаті за три дні готівкова гривня втратила майже 7% вартості, в грошах це 1,7 грн на кожному доларі. Курс впав до 26 грн/долар і більше, востаннє гривня так дешево коштувала 8 місяців тому. Експерти кажуть, що незабаром буде по 27 гривень за долар.

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