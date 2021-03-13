Нацбанк відкликав ліцензії сім фінустанов

Сім фінансових установ добровільно відмовилися від ліцензій

Національний банк анулював ліцензії на надання фінпослуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) семи фінансових установ на підставі поданих ними заяв.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг ухвалив ці рішення 5 березня.

Зокрема відкликані всі наявні ліцензії:

ФК «Анхель» – чотири ліцензії – на надання послуг з фінансового лізингу та факторингу, на надання коштів у позику, зокрема й на умовах фінансового кредиту, а також на надання гарантій;

ФК «Депт Фінанс» – чотири ліцензії – на надання послуг з фінансового лізингу та факторингу, на надання коштів у позику, зокрема й на умовах фінансового кредиту, а також на надання гарантій;

ТОВ «Солтекс Капітал» – одну ліцензію на надання послуг з факторингу;

Ломбарду «Дорадо» Сілін А.С. і К» – одну ліцензію на надання коштів у позику, зокрема й на умовах фінансового кредиту;

ПТ «Каулько О.Б., Коршунов Ю.М. «Ломбард Успіх» – одну ліцензію на надання коштів у позику, зокрема й на умовах фінансового кредиту.

Активи трьох фінкомпаній – «Анхель», «Депт Фінанс», «Солтекс Капітал» – становили 1,15 млрд грн або 0,6% від загального обсягу ринку фінкомпаній.

Активи ПТ «Каулько О.Б., Коршунов Ю.М. «Ломбард Успіх» становили 0,58 млн грн або 0,01% від загального обсягу ринку ломбардів. Ломбард «Дорадо» Сілін А.С. і К» взагалі не подавав свою звітність до НБУ.

Нацбанк також відкликав дві ліцензії у ФК «Модена» – на надання послуг з фінансового лізингу та надання гарантій. У фінкомпанії залишилися чинними дві ліцензії – на надання послуг з факторингу та надання коштів у позику, зокрема й на умовах фінансового кредиту.

Відкликані ліцензії на надання гарантій у ТОВ «Сіті Фін Альянс», однак ця фінкомпанія продовжує свою діяльність та має чинні ліцензії на інші види діяльності.