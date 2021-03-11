Іпотека в Україні дешевшає. Нацбанк розповів, під які відсотки дають кредит

У січні зріс середній розмір кредиту на купівлю житла

Ставки за іпотечними кредитами в банках в Україні продовжили знижуватися в січні – до 13,8% на вторинному ринку та до 15,9 % на первинному. При цьому зацікавленість в іпотеці за місяць впала на третину – нових кредитів видали на 37 % менше. Про це свідчать результати опитувань банків від Національного банку України.

«У січні 2021 року середньозважена ефективна відсоткова ставка за новими іпотечними кредитами дещо знизилася. За результатами останнього опитування банків про обсяги виданих іпотечних кредитів населенню, у звітному періоді середня ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку становила 13,8 % (у грудні 2020 року – 14%), на первинному – 15,9 % (у грудні –16,9 %)», – йдеться в повідомленні.

Банки повідомили, що в січні було видано 444 кредити на загальну суму 326 млн грн. «Якщо порівняти з груднем 2020 року, обсяг видачі нових іпотечних кредитів знизився на 37%. Це сезонний ефект, оскільки проти січня 2020 року обсяг нової іпотеки все ж збільшився на 85 % р/р», – вказали в Нацбанку.

У січні зріс середній розмір кредиту на купівлю житла. «Якщо в грудні 2020 року він становив близько 702 тис. грн, то в січні 2021 року – 734 тис. грн», – додали в НБУ.

На сьогодні середній розмір іпотечного кредиту на купівлю первинної нерухомості становить 881 тис. грн, вторинної – 708 тис. грн.

Результати опитувань показали, що вторинний ринок продовжує суттєво переважати за кількістю й за обсягом кредитування. Частка укладених іпотечних договорів на купівлю житла на вторинному ринку становила близько 82% за обсягом від усіх нових видач.

Опитування банків також свідчать, що ринок іпотечного кредитування дуже концентрований. Понад 85% нових угод (278 млн грн) уклали п’ять банків.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 15 лютого ухвалив зміни до механізму видачі іпотеки під 7% та спростив критерії для тих, хто хоче її отримати.

Так, раніше доступну іпотеку планували надавати лише людям, які перебувають на квартирному обліку, молодим сім’ям, внутрішньо переміщеним особам, науково-педагогічним працівникам, медикам чи працівникам бюджетної сфери. Тепер ці вимоги скасували.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявив, що Кабінет міністрів планує і надалі знижувати ставку по іпотеці для українців. Зокрема, йдеться про зниження ставки до 5%.