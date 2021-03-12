МВФ уважно слідкує за незалежністю Нацбанку

Місія МВФ працювала в Україні у грудні 2020 – лютому 2021 року та поїхала ні з чим

Незалежність Національного банку та антикорупційних органів України є життєво важливим питанням для подальшої співпраці з МВФ. Про це на брифінгу повідомив офіційний представник МВФ Джеррі Райс.

«Незалежність центробанків - життєво важливий принцип для МВФ, для всіх країн. Незалежність Національного банку України - це одна зі сфер, за якими ми дуже уважно стежимо», - заявив він.

Райс підкреслив, що незалежність центробанку є ключем до мікроекономічної стабільності, довіри інвесторів, фінансової стабільності, захисту фінансової системи тощо.

«Отже, знову ж таки, це життєво важливе питання для нас», - наголосив він.

Представник МВФ додав, що збереження цілісності, незалежності та ефективності українських антикорупційних інституцій також є важливою попередньою умовою для інвестицій у зростання і вимогою програми МВФ, статус якої обговорюється.

Раніше МВФ висунув п'ять вимог для отримання Україною траншу до червня.

Нагадаємо, місія МВФ працювала в Україні у грудні 2020 – лютому 2021 року. 12 лютого місія МВФ завершила роботу в Україні без результату. Сторони не домовилися про перегляд програми stand-by, що призвело б до надання Україні чергового траншу.

Наприкінці лютого МВФ озвучив головні претензії до України. Серед ключових українських питань у фонді відзначили посилення управління банківським наглядом Національного банку, бюджетний дефіцит, фінансові ризики і зміцнення судових органів.

При цьому МВФ констатує наявність низки невирішених питань стосовно антикорупційної, фіскальної та енергетичної політики, та чекає від української сторони інформації по їх вирішенню для продовження обговорень.

Раніше повідомлялося, що ексміністр економіки та радник президента України Тимофій Милованов прозвітував на своїй сторінці у Facebook про участь в офіційному візиті президента до Обʼєднаних Арабських Еміратів. Коментар щодо кредиту МВФ Милованов опублікував під постом про зустріч зі «спадкоємним принцом ОАЕ», в якій він брав участь у якості радника голови Офісу президента та члена української делегації.

Коли гості сторінки зауважили, що ці досягнення не виглядають успішними на тлі провалу переговорів з Міжнародним валютним фондом, ексміністр відповів: «там МВФ обкакався, а не Україна. Якщо на це чесно дивитись».