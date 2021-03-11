Більше, ніж прогнозувалося. Нацбанк розповів про стрибок інфляції у лютому

Експерти кажуть, що інфляція почне сповільнюватися у другому півріччі 2021 року завдяки надходженню нового врожаю

Споживча інфляція у лютому 2021 року в річному вимірі прискорилася – до 7,5% (з 6,1% у січні), ще вищий показник, ніж прогнозувалося. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку України.

Як зазначили в НБУ, у місячному вимірі ціни зросли на 1%.

«Фактична споживча інфляція пришвидшилася вище за прогнозну траєкторію, опубліковану в Інфляційному звіті за січень 2021 року. Це насамперед пов’язано з суттєвішим, ніж очікувалося, подорожчанням окремих продуктів харчування та палива. Водночас зростання інфляції стримувало запровадження граничної ціни на природний газ. Фундаментальний інфляційний тиск, що виражається показником базової інфляції, був близьким до прогнозів Національного банку», – йдеться у повідомленні.

Базова інфляція, як зазначається у повідомленні регулятора, прискорилася (до 5,6% р/р з 5% р/р у січні).

«Збільшилися темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари (до 7,2% р/р). Вагомим чинником прискорення цін у відповідній групі товарів стало подальше перенесення ефектів від нижчих минулорічних врожаїв в Україні та у світі. Зокрема, продовжила стрімко дорожчати соняшникова олія, а також продукти її переробки (майонези, маргарин та спреди). Подальше збільшення виробничих витрат на сировину (борошно, олію, цукор) та енергію зумовило зростання цін на хліб та вироби з борошна. Подорожчання сировини позначилося і на вартості м’ясних продуктів, вершкового масла та сирів. Також прискорилося зростання цін на рис, продукти з риби, сухофрукти та кетчупи», – розповіли у НБУ.

У повідомленні додали, що темпи подорожчання непродовольчих товарів залишилися на рівні попереднього місяця (2,6% р/р).

«З одного боку, сповільнилося підвищення цін на фармацевтичну продукцію, автомобілі, а також поглибилося падіння цін на товари для особистого догляду, засоби для чищення та іграшки. З іншого – прискорилося зростання вартості побутової техніки, меблів, ювелірних виробів та зменшилося падіння цін та на домашній текстиль електроніку. Зниження цін на одяг та взуття сповільнилося», – зазначається у повідомленні.

Також незначно прискорилися темпи зростання вартості послуг (до 6,9% р/р). Посилення споживчого попиту та збільшення виробничих витрат, у тому числі на оплату праці, як пояснили у НБУ, пришвидшили подорожчання послуг закладів громадського харчування, туристичних, фінансових та медичних послуг, а також оренди житла та водійських курсів. Водночас сповільнилося подорожчання кабельного телебачення та інтернету.

У Нацбанку зауважують, що упродовж наступних місяців інфляційний тиск залишатиметься значним. Це зумовлюватиметься ефектами від нижчих минулорічних врожаїв, подорожчанням енергоресурсів, а також зростанням споживчого попиту в умовах відновлення економіки.

Інфляція почне сповільнюватися у другому півріччі 2021 року завдяки надходженню нового врожаю та вичерпанню ефекту низької бази порівняння. Ці фактори із впливом від підвищення облікової ставки Національним банком України поступово розвернуть інфляційну динаміку. Поточний прогноз Національного банку передбачає повернення інфляції в цільовий діапазон 5% ± 1 в. п. у першому півріччі 2022 року.