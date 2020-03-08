Нацбанк відновив активний продаж валюти



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З 2 по 6 березня НБУ продав на міжбанківському валютному ринку валюти на $307,2 млн

До березня регулятор не продавав валюту на міжбанку три тижні поспіль

Національний банк України протягом тижня 2-6 березня продав на міжбанківському валютному ринку валюти на $307,2 млн. Це рекордний обсяг продажів з початку нинішнього року.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

До цього регулятор не продавав валюту на міжбанку три тижні поспіль. Раніше найбільшим продажем були $145 млн в останній тиждень січня.

Також зазначається, що на поточному тижні НБУ купив на міжбанку валюти на $150 млн.

Всього з початку року Нацбанк придбав на міжбанку валюти на $1,232 млрд і продав на $602,2 млн. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала $ 629,8 млн.

До слова, Чиста купівля валюти Національним банком України у 2019 році становила $7,9 млрд. Це найвищий показник за останні 14 років і другий загалом в історії незалежної України.

Згідно з результатами валютних інтервенцій НБУ в 2019 році, купівля валюти Національним банком становила $8462,6 млн, а продаж - $529,225 млн.