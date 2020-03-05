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    Економіка та фінанси

    Міжнародні резерви України зросли за лютий на $330 млн

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    За даними НБУ, станом на сьогодні 84% від обсягу резервів розміщено в цінні папери з найвищим міжнародним рейтингом - Міжнародні резерви України зросли за лютий на $330 млн
    За даними НБУ, станом на сьогодні 84% від обсягу резервів розміщено в цінні папери з найвищим міжнародним рейтингом

    З початку року розмір міжнародних резервів зріс на $1 320,66 млн (на 5,2%)

    Розмір міжнародних резервів України протягом лютого 2020 року зріс на 1,3% (на $329,75 млн) на 1 березня склав $26 622,82 млн. Про це повідомляється на сайті НБУ.

    Зазначається, що таким чином, з початку року розмір міжнародних резервів зріс на $1 320,66 млн (на 5,2%).

    Як повідомлялося, розмір міжнародних резервів України протягом січня 2020 року виріс на 3,9% (на $990,65 млн) на 1 лютого склав $26 292,81 млн.

    Зазначимо, протягом лютого НБУ купив на міжбанку валюти на $734 млн і продав на $45 млн, чиста купівля - $689 млн.

    За даними НБУ, станом на сьогодні 84% від обсягу резервів розміщено в цінні папери з найвищим міжнародним рейтингом.

    Нагадаємо, раніше Національний банк оприлюднив дані про структуру міжнародних резервів України, які за станом на 1 січня 2020 року склали $25,3 млрд.

    В кінці січня 2020 року Національний банк України поліпшив прогноз за розміром міжнародних резервів до кінця 2020 року більш ніж на 5 млрд доларів - з $24 до $29,3 млрд.

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