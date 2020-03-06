Нацбанк з початку року купив понад мільярд доларів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

НБУ відзвітував про валютні операції в січні та лютому

У лютому Нацбанк купив валюти на 734 мільйони доларів

Національний банк України з початку 2020 року придбав на міжбанківському валютному ринку 1082 млн доларів США і продав 295 млн доларів США.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Зазначається, що з 2 по 3 січня 2020 року Нацбанк купив 50 млн доларів США. З 8 по 11 січня регулятор придбав 148 млн доларів США, однак, і продав валюти на 30 млн доларів США. З 13 по 17 січня НБУ придбав 100 млн доларів США. З 20 по 24 січня Нацбанк купив 50 млн доларів США, при цьому продав 76,5 млн доларів США. При цьому з 27 по 31 січня регулятор продав валюти на 143,5 млн дол.

У лютому Нацбанк купив валюти на 734 млн дол. Зокрема, з 3 по 7 лютого - 362,5 млн дол., при цьому продавши 45 млн дол. З 10 по 14 лютого регулятор купив 165,5 млн дол. з 17 по 21 лютого - 125 млн дол. та з 24 по 28 лютого придбав 81 млн дол.